Politico: Венгрия и Словакия выступили против выделения Украине €50 млрд

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против нового пакета помощи Украине в размере €50 млрд из фонда Евросоюза. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на дипломата, знакомого с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Omar Havana / AP Фото: Omar Havana / AP

По информации издания, в ходе обсуждения дополнительного финансирования в Брюсселе Роберт Фицо указал на проблемы с коррупцией на Украине. В свою очередь, Виктор Орбан заранее и публично заявил, что «поддержка ЕС не работает».

Дополнительные €50 млрд для Украины должны были войти в проект бюджета Евросоюза на 2024–2027 годы. Для внесения поправок в бюджет Евросоюза необходимо согласие всех 27 стран—членов сообщества.

О том, как прошел очередной саммит лидеров стран—членов ЕС в Брюсселе,— в материале «Ъ» «Евросоюз оказался меж двух фронтов».