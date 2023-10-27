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Коммерсантъ FM
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Politico: Венгрия и Словакия выступили против выделения Украине €50 млрд

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против нового пакета помощи Украине в размере €50 млрд из фонда Евросоюза. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на дипломата, знакомого с ситуацией.

Фото: Omar Havana / AP

Фото: Omar Havana / AP

По информации издания, в ходе обсуждения дополнительного финансирования в Брюсселе Роберт Фицо указал на проблемы с коррупцией на Украине. В свою очередь, Виктор Орбан заранее и публично заявил, что «поддержка ЕС не работает».

Дополнительные €50 млрд для Украины должны были войти в проект бюджета Евросоюза на 2024–2027 годы. Для внесения поправок в бюджет Евросоюза необходимо согласие всех 27 стран—членов сообщества.

О том, как прошел очередной саммит лидеров стран—членов ЕС в Брюсселе,— в материале «Ъ» «Евросоюз оказался меж двух фронтов».

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