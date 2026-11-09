«Смягчить давление — уравнять шансы»

Объединенная Европа заявляет о том, что направляет в Абу-Даби делегацию высокого уровня для участия в переговорах по Украине. В ее состав войдут представители Еврокомиссии и Евросовета. Информацию официально подтвердила Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, по данным СМИ, в ОАЭ прибывают советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании и один посланник от НАТО.