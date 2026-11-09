«Смягчить давление — уравнять шансы»
Дмитрий Дризе — об участии Европы в переговорах по Украине
Формат исключительно трехсторонний. В Кремле исключали участие европейцев в переговорах в Абу-Даби. Тем не менее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что представители Старого Света могут приехать в ОАЭ для контактов с украинской и американской делегациями. Официальные участники встречи Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, со своей стороны, подтвердили, что воспользуются такой возможностью. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает дальнейшего расширения состава переговорщиков.
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Объединенная Европа заявляет о том, что направляет в Абу-Даби делегацию высокого уровня для участия в переговорах по Украине. В ее состав войдут представители Еврокомиссии и Евросовета. Информацию официально подтвердила Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, по данным СМИ, в ОАЭ прибывают советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании и один посланник от НАТО.
В Москве европейское участие в консультациях категорически отрицают. Консультации пройдут исключительно в трехстороннем формате: Россия-Украина и США в качестве посредника. Тем не менее дипломатические источники газеты Politico сообщают, что делегаты из Европы будут находиться где-то поблизости, как бы в качестве группы поддержки Киева, чтобы, скажем так, смягчить давление на своего союзника, уравнять шансы.
Главная интрига — возможная встреча европейцев с российской делегацией.
Американские модераторы, в первую очередь Стивен Уиткофф, могут таким контактам в той или иной степени посодействовать. Если подобное случится — это будет уже нечто похожее на расширение переговорного формата, что отчасти можно считать если не прорывом, то неким продвижением.
Более того, уже анонсированы их предварительные консультации со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По идее это логично, поскольку ранее Дональд Трамп обещал прекрасную сделку, которая затронет также и Старый Свет. В этой связи можно сделать вывод, что расширение переговорного формата находится в повестке дня.
Другой вопрос — насколько все это приблизит мир. Пока что насчет этого оптимизма немного.