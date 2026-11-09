Пайщикам не до складов

В отчетный период доля складской недвижимости в структуре вложений ЗПИФов просела. По оценке УК «Парус Управление активами», в третьем квартале такие вложения сократились почти на 3 млрд руб., до 402 млрд руб., в результате чего их доля уменьшилась с 40,5% до 37,8%. «За последний год предложение на рынке складской недвижимости значительно увеличилось, вакантность растет, что давит на ставки аренды и не может не сказываться на оценке объектов»,— отмечает инвестиционный директор УК «Тетис Кэпитал» Андрей Ощепков. По его словам, техногенные угрозы также вносят свой вклад, так как ведут к повышению расходов на страхование объекта, что снижает СЧА фондов после выделения соответствующих сумм для покрытия новых расходов.