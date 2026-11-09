Bild: на территории Академии руководящего состава бундесвера обнаружили БПЛА
Полиция Гамбурга расследует инцидент с обнаруженным беспилотником в Академии руководящего состава вооруженных сил Германии. Об этом сообщает Bild.
По информации газеты, на месте происшествия был замечен мужчина, который управлял квадрокоптером и, возможно, намеренно ударил его о дерево. Дрон запутался в ветвях на высоте примерно 7 м. Свидетели вызвали полицию и пожарных, которые сняли аппарат с дерева. Мужчине удалось скрыться.
Представитель полиции заявил корреспонденту газеты, что расследованием инцидента занимается земельная служба безопасности. Правоохранительные органы ведут поиски оператора дрона.
По данным Bild, инцидент пока не рассматривается как попытка шпионажа или теракт. По предварительной версии, виновником является местный житель, ему грозит штраф.