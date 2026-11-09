Bild: на территории Академии руководящего состава бундесвера обнаружили БПЛА

По информации газеты, на месте происшествия был замечен мужчина, который управлял квадрокоптером и, возможно, намеренно ударил его о дерево. Дрон запутался в ветвях на высоте примерно 7 м. Свидетели вызвали полицию и пожарных, которые сняли аппарат с дерева. Мужчине удалось скрыться.