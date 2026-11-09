Путин пообещал разобраться с низкими ценами на зерно в регионах
Президент России Владимир Путин заявил, что федеральные власти совместно с регионами займутся решением проблемы низких закупочных цен на зерно. Об этом он сообщил на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
Господин Минниханов сообщил, что уборочная кампания в регионе прошла успешно, урожай зерна в Татарстане достиг 4 млн тонн. Однако, по его словам, сохраняются сложности с реализацией продукции из-за ограничений в логистике, что приводит к снижению цен на зерно.
«Логистика закрыта, цена зерна пока низкая, конечно, это беспокоит», — пояснил Рустам Минниханов президенту (цитата по сайту Кремля). «С этим будем разбираться вместе», — ответил Владимир Путин.