Путин пообещал разобраться с низкими ценами на зерно в регионах

Господин Минниханов сообщил, что уборочная кампания в регионе прошла успешно, урожай зерна в Татарстане достиг 4 млн тонн. Однако, по его словам, сохраняются сложности с реализацией продукции из-за ограничений в логистике, что приводит к снижению цен на зерно.