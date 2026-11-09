Дзюдоисты США, Франции и Италии выступят в суперфинале «Битвы городов» в Москве

Кроме того, состоялись шесть зарубежных стыковых турниров. По их результатам команды из Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и Монголии завоевали путевки в Международный Суперфинал. Осталось провести два стыковых соревнования — в Стамбуле и Белграде, где команды из Турции и Сербии поборются за место на московском турнире с российскими дзюдоистами.