Дзюдоисты США, Франции и Италии выступят в суперфинале «Битвы городов» в Москве
Коллективы из США, Франции, Бразилии, Южной Кореи, Грузии, Китая, Италии и Греции по специальным приглашениям приедут в Москву, где поборются с лучшими российскими командами в Международном Суперфинале «Битвы городов» по дзюдо. Турнир пройдет с 3 по 17 декабря в Международном центре самбо в Москве.
«Битва городов» — проект Федерации дзюдо России и благотворительной программы «Колыбель Отечества» при поддержке генерального спонсора FONBET. В нем участвуют команды дзюдоистов в возрасте до 18 лет.
Сейчас к завершению подходит второй этап проекта — Всероссийский Гранд Финал, призовой фонд которого составляет 42 млн рублей. Победители восьми легионов завоевали право выступить во Всероссийском Гранд Финале. А два лучших коллектива из каждого легиона обеспечили себе место в Международном Суперфинале. Это дзюдоисты из Назрани, Красноярска, Усть-Лабинска, Краснодара, Нальчика, Ставрополя, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Махачкалы, Уфы, Ангарска, Фрязино, Москвы, а также петербургские команды «Ленинград» и «Петроград».
Кроме того, состоялись шесть зарубежных стыковых турниров. По их результатам команды из Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и Монголии завоевали путевки в Международный Суперфинал. Осталось провести два стыковых соревнования — в Стамбуле и Белграде, где команды из Турции и Сербии поборются за место на московском турнире с российскими дзюдоистами.