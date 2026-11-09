Международный фестиваль адаптивного хоккея пройдет в Сириусе
С 23 по 29 ноября на федеральной территории «Сириус» пройдет Международный фестиваль адаптивного хоккея, который объединит около 1 тыс. спортсменов. В мероприятии примут участие 83 команды из 34 регионов России, а также спортсмены из Казахстана.
Фестиваль проводится Федерацией адаптивного хоккея при поддержке Министерства спорта РФ, администрации федеральной территории «Сириус», Федерации хоккея России, образовательного фонда «Талант и успех» и Континентальной хоккейной лиги. Генеральным партнером выступает благотворительная программа «ДоброFON» компании FONBET.
В этом году темой фестиваля станет «Хоккей — язык дружбы». Турнир состоится в смешанном формате — на лед выйдут дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ветераны СВО. Соревнования пройдут в четырех дисциплинах:
следж-хоккей для детей и взрослых с поражением опорно-двигательного аппарата (38 команд);
следж-хоккей 3х3 — мини-формат для команд с неполным составом (11 команд);
хоккей для незрячих и слабовидящих (6 команд);
специальный хоккей для ребят с особенностями развития интеллекта (27 команд).
На 26 ноября запланирован Матч звезд с участием известных хоккеистов, команд-дебютантов, тренеров, лучших игроков по адаптивному хоккею со всей России. Также в рамках фестиваля состоятся мастер-классы, дискотеки, интерактивные активности для спортсменов и зрителей.
Заместитель генерального директора FONBET, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин подчеркнул, что «каждый гость фестиваля увидит увлекательные матчи» и самые искренние эмоции спортсменов разных возрастов. «Хоккей действительно становится тем универсальным языком, на котором мы можем говорить без переводчика — и внутри страны, и за ее пределами. Поэтому мы последовательно развиваем международную составляющую: в этом году к нам приехали гости из Казахстана, и мы видим интерес в других странах — уже есть запросы на открытие команд и развитие адаптивного хоккея за рубежом»,— сказал президент Федерации адаптивного хоккея Дмитрий Дронов.