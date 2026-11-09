Международный фестиваль адаптивного хоккея пройдет в Сириусе

Заместитель генерального директора FONBET, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин подчеркнул, что «каждый гость фестиваля увидит увлекательные матчи» и самые искренние эмоции спортсменов разных возрастов. «Хоккей действительно становится тем универсальным языком, на котором мы можем говорить без переводчика — и внутри страны, и за ее пределами. Поэтому мы последовательно развиваем международную составляющую: в этом году к нам приехали гости из Казахстана, и мы видим интерес в других странах — уже есть запросы на открытие команд и развитие адаптивного хоккея за рубежом»,— сказал президент Федерации адаптивного хоккея Дмитрий Дронов.