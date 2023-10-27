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Коммерсантъ FM
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Минобороны сообщило о втором сбитом над Курской областью беспилотнике

Минобороны: ПВО перехватила дрон в районе Курчатова, где расположена Курская АЭС

Минобороны России заявило, что вчера, 26 октября, около 23:50 средствами ПВО был перехвачен украинский беспилотник самолетного типа над территорией Курской области. О разрушениях информации нет.

Это второй сбитый за вчерашний день в регионе БПЛА. Первый, по данным Минобороны, средства ПВО перехватили в 21:00 в районе населенного пункта Курчатов. Никто не пострадал.

На фоне военной операции на Украине в Курской области введены высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Губернатор региона Роман Старовойт утверждает, что военные Украины изменили тактику и «хотят посеять панику» своими обстрелами.

Лаура Кеффер

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