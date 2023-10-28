Что происходит после ввода войск России на Украину. День 612-й

Минобороны сообщило о перехвате шести БПЛА над Орловской и Тульской областями. За время проведения военной операции 11 летчиков армейской авиации удостоены звания Героя России. Венгрия не одобрит 12-й пакет санкций, если он затронет нефть и газ РФ, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

14:45. Один украинский беспилотник в четверг, 26 октября, врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС, повредив его стены, утверждает представитель российского МИДа Мария Захарова. По версии ведомства, всего было три БПЛА, из которых два упали на комплекс административных зданий станции.

12:22. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

10:39. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске и Одесской области. Позже появились сообщения о взрывах в Кривом Роге.

10:38. Европейские и азиатские союзники США все чаще сомневаются в способности Вашингтона одновременно помогать Израилю и Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

10:37. Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

10:37. МАГАТЭ начинает более адекватно освещать работу по обеспечению безопасности Запорожской АЭС, заявил «РИА Новости» постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов.

10:36. Венгрия готова принять у себя переговоры Москвы и Киева, если они того захотят, заявил «РИА Новости» Сийярто.

10:36. Венгрия не одобрит принятие 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС), если в него включат газовую, нефтяную и атомную сферы российской промышленности, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Он в очередной раз сказал, что санкционная политика против России «просто не работает».

10:35. За время проведения военной операции 11 летчиков армейской авиации удостоены звания Героя России. Пятеро из них признаны таковыми посмертно. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу в поздравлении с 75-летием со дня создания армейской авиации.

10:35. Минобороны сообщило, что ночью была пресечена атака БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. По данным ведомства, дежурные силы ПВО перехватили четыре украинских БПЛА над территорией Орловской области и еще два — над Тульской областью.

10:35. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский продемонстрировал в Совете Безопасности ООН обломки боеприпасов западного производства, которые использует Украина. Среди них — американские HIMARS, а также франко-британские Storm Shadow, на которых «отчетливо читается made in France».