Акции Nvidia упали на 9%
Акции компании Nvidia на бирже NASDAQ обвалились на 8,82% — до $177,82 — после заявления компании о начале расследования о том, что гендиректор Дженсен Хуанг мог стать объектом китайской разведки.
Как пишет The Wall Street Journal, инвесторы задаются вопросом, не приведет ли расследование к отставке господина Хуанга. Еще один риск — инцидент может спровоцировать более пристальное внимание к поставкам чипов в Китай.
8 ноября Хуанг в письме для сотрудников компании признался в супружеской измене с Элис Хуан, бывшей сотрудницей сингапурской компании Megaspeed. По данным американской разведки, как писала The New York Times, Элис Хуан связана с китайской разведкой, и могла передавать данные о технологиях.