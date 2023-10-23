ЦАХАЛ: наземную операцию в Газе отменят, если «Хамас» сложит оружие и отпустит заложников
ЦАХАЛ: наземная операция в Газе неизбежна, если ХАМАС не освободит заложников
Проведение Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) наземной операции в секторе Газа практически неизбежно, если только палестинское движение «Хамас» не освободит заложников и не сложит оружие. Об этом заявил в интервью австралийской ABC пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.
«Если бы "Хамас" вышел из укрытий, в которых прячется за израильскими мирными жителями, как сейчас, вернул бы всех 212 наших заложников, и безоговорочно сдался бы, тогда война закончилась бы. Если они этого не сделают, нам, видимо, придется пойти на это (начать наземную операцию.— "Ъ")»,— сказал господин Конрикус.
Война Израиля с «Хамасом» продолжается с 7 октября. По последним данным, с израильской стороны погибло 1,4 тыс. человек, в секторе Газа число жертв превысило 4 тыс. Израиль создал центр для проведения спецопераций по убийству командиров «Хамаса». Минобороны страны прогнозирует трехмесячную наземную операцию в Газе.
Фотогалерея
Боевые действия между Израилем и сектором Газа
О военном конфликте — в публикации «Ъ» «Газу не открыли для помощи».