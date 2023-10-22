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Коммерсантъ FM
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Министр обороны Израиля прогнозирует трехмесячную наземную операцию в Газе

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что наземное наступление Израиля в секторе Газа может продлиться три месяца. Однако, по его словам, эта операция станет последней, если Израилю удастся уничтожить группировку «Хамас».

«Это должен быть последний (наземный) маневр в секторе Газа по той простой причине, что после него не будет "Хамаса". Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов "Хамаса" не будет»,— сказал Йоав Галант в командном центре ВВС Израиля в Тель-Авиве (цитата по Times of Israel). «Прежде чем противник встретит бронетанковые и пехотные силы, он встретит бомбы ВВС»,— сказал министр представителям израильской авиации.

19 октября министр обороны Израиля сказал, что приказ о начале наземной операции в секторе Газа отдадут в скором времени. По данным источников Bloomberg, США и Евросоюз попросили власти Израиля подождать с наземной операцией, чтобы выиграть время для переговоров с «Хамасом» об освобождении 210 заложников.

О ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «Газу не открыли для помощи».

Анастасия Ларина

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