В сектор Газа отправлены еще 14 грузовиков с гуманитарной помощью

Через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта с сектором Газа проехала колонна из 14 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщило Reuters.

Египетская сторона ранее сообщала, что в воскресенье, 22 октября, через границу проехали 17 грузовиков с гуманитарной помощь, однако позднее эта информация опровергалась в ООН. Неясно, сколько всего машин было отправлено в воскресенье. Источники Reuters утверждают, что всего за сутки на территорию сектора Газа въехало около 19 грузовиков. В субботу через КПП проехали первые 20 машин.

Во время подготовки конвоя на КПП в воскресенье произошел взрыв. Один из израильских танков по ошибке произвел выстрел и попал по объекту египтян недалеко от границы. Несколько человек пострадали.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа осложнилась на фоне ответной военной операции Израиля на атаку «Хамаса» 7 октября. Стороны находятся в состоянии войны. Израиль устроил блокаду анклава и потребовал от 1,1 млн мирных жителей северной его части эвакуироваться на юг. ЦАХАЛ готовится к наземной операции. Пять агентств ООН назвали ситуацию в Газе катастрофической.

О проблемах с поставкой помощи — в материале «Ъ» «Газу не открыли для помощи».

Леонид Уварчев