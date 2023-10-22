«Взрывом» у КПП «Рафах» оказался случайный выстрел из израильского танка

Вскоре после того, как второй гуманитарный конвой подъехал к контрольно-пропускному пункту «Рафах» на границе Египта с сектором Газа, СМИ сообщили о взрыве. Позднее Армия Израиля пояснила, что один из их танков по ошибке произвел выстрел и попал по объекту египтян недалеко от границы. ЦАХАЛ выразил сожаление в связи с происшедшим и сообщил, что инцидент расследуется.

Египетские власти подтвердили информацию об инциденте, назвав происшедшее случайностью. Представитель армии Египта Гариб Абдель Хафез написал в X, что «израильская сторона немедленно выразила сожаление по поводу непреднамеренного инцидента». По его словам, в одну из сторожевых вышек попали осколки снаряда из израильского танка, несколько пограничников получили легкие ранения (их число не уточняется).

КПП «Рафах» — ключевой пункт въезда и выезда из сектора Газа на границе с Египтом. Он стал центром усилий по доставке грузов в палестинский анклав в условиях полной блокады со стороны Израиля. Блокада была объявлена после начала войны с «Хамасом», который 7 октября вторгся на территорию в приграничные районы Израиля и захватил в заложники более 200 человек.

О ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «Газу не открыли для помощи».