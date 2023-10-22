«Хамас» заявил о готовности освободить еще двух заложниц

Военное крыло палестинского движения «Хамас» «Бригады аль-Кассам» заявило, что готово отпустить «по гуманитарным причинам» двух заложниц — Нурит Исхак и Йохевид Эфшиц. Утверждается, что Израиль ранее отклонил это предложение. Израильские власти это пока не комментировали.

«"Бригады аль-Кассама" объявляют, что они готовы освободить завтра двух заключенных женщин — Нурит и Йохевид — посредством тех же процедур, которые были применены при освобождении двух пленниц вчера»,— говорится в сообщении «Хамаса» в Telegram.

«Хамас» и другие движения захватили израильских гражданских и военных в заложники во время нападения 7 октября. По данным израильской стороны, в заложниках находятся до 210 человек, в том числе иностранцы. 20 октября «Хамас» освободил двух граждан США «по гуманитарным причинам». Вопрос был решен при посредничестве Катара. По информации The Wall Street Journal, переговоры между США, Израилем и Катаром с «Хамасом» об освобождении 50 заложников провалились.

О гуманитарных проблемах на фоне конфликта — в материале «Ъ» «Газу не открыли для помощи».

Леонид Уварчев