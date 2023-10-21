Армия Израиля: число заложников «Хамаса» возросло до 210 человек
Число людей, находящихся в списке заложников «Хамаса» в секторе Газа, увеличилось до 210, их семьи уже проинформированы. Об этом сообщается в ежедневной сводке Армии обороны Израиля. Ее представитель Даниэль Хагари также рассказал на брифинге, что количество погибших израильских военнослужащих достигло 307, передает ТАСС.
С 7 октября продолжается война Израиля с палестинским движением «Хамас». Вчера, 20 октября, «Хамас» освободил двух заложниц — гражданок США Джудит и Натали Раанан. Источники Bloomberg сообщали, что США и Евросоюз призвали Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы выиграть время для переговоров с «Хамасом» об освобождении «как минимум нескольких гражданских лиц». По данным The Wall Street Journal, переговоры США, Израиля и Катара с «Хамасом» о 50 заложниках провалились.
О развитии конфликта — в публикации «Ъ» «Газу не открыли для помощи».