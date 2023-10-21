WSJ: переговоры США, Израиля и Катара с «Хамасом» о 50 заложниках провалились

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщила, что переговоры США, Израиля и Катара с палестинским движением «Хамас» об освобождении 50 заложников провалились. Причины провала сделки не уточняются.

По словам источников WSJ, первые дни войны с Израилем «Хамас» отказывался от переговоров о заложниках. Позднее при посредничестве США и Катара стороны приступили к обсуждению возможных условий сделки, среди которых — временное прекращение огня, возобновление подачи воды в сектор Газа и увеличение гуманитарной помощи.

Вчера, 20 октября, «Хамас» освободил двух заложниц — граждан США Джудит и Натали Раанан. Боевое крыло боевиков пояснило, что решение было принято «по гуманитарным соображениям». Посредником в переговорах выступал Катар.

«Хамас» сообщал, что всего в заложниках у боевиков свыше 200 израильтян и несколько десятков иностранцев. Как минимум двое из них, по данным российского посольства, граждане России. Одно из главных условий для переговоров об освобождении заложников, утверждали представители «Хамаса»,— отказ Израиля от проведения наземной операции.

Накануне Bloomberg cо ссылкой на источники писал, что власти США и стран Евросоюза призвали Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы выиграть время для переговоров с «Хамасом» об освобождении «как минимум нескольких гражданских лиц», находящихся в заложниках.

О развитии ситуации читайте в материале «Ъ» «Газу не открыли для помощи».

Лусине Баласян