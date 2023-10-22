«РИА Новости» и ТАСС: США распространили в СБ ООН свой проект резолюции по Газе

В Совете Безопасности ООН распространили проект резолюции США по конфликту между Израилем и палестинским движением «Хамас», сообщили источники российских госагентств «РИА Новости» и ТАСС. В документе нет призыва к прекращению огня. США ранее голосовали против резолюции РФ и заблокировали резолюцию Бразилии по ситуации на Ближнем Востоке.

В резолюции США Совбезу предлагается «осудить чудовищную террористическую атаку, совершенную "Хамасом" и другими террористическими группировками, которая происходила в Израиле, начиная с 7 октября». В проекте также подтверждается право Израиля на индивидуальную и коллективную самооборону. В документе содержится призыв к освобождению заложников «Хамасом», а также к соблюдению международного гуманитарного права, в том числе по защите гражданского населения.

США 18 октября наложили вето на проект резолюции Бразилии, которая призывала Израиль отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг анклава. Россия и Великобритания воздержались от голосования. 12 стран—членов Совета Безопасности поддержали принятие документа. РФ предлагала дополнить документ призывом к прекращению огня и нападений на гражданское население.

17 октября свой проект резолюции предлагала Россия. Он содержал пункты о прекращение огня и об осуждении любого насилия в отношении гражданского населения. В поддержку документа выступили Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Против — США, Великобритания, Франция и Япония. Воздержались Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор.

Накануне, 21 октября, в Египте состоялся саммит, посвященный конфликту. Официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми сообщал, что стороны согласились по вопросу доставки помощи в сектор Газа, но предметами разногласий стали прекращение огня и степень осуждения сторон конфликта.

О подходе США к Израилю — в материале «Ъ» «Украину и Израиль положили в один пакет».

Леонид Уварчев