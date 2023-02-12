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Победа вне категорий

Ислам Махачев победил Александра Волкановски и стал лучшим бойцом мира

Российская звезда смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев выиграл один из самых важных и самых конкурентных поединков за всю историю вида. Защищая чемпионский титул UFC, главного в нем промоушена, в легком весе (до 70 кг), он справился в нем с чемпионом из полулегкого веса (до 66 кг) австралийцем Александром Волкановски и отнял у соперника статус лучшего бойца вне зависимости от категории.

Алекс Волкановски (слева) и Ислам Махачев

Алекс Волкановски (слева) и Ислам Махачев

Фото: Reuters

Алекс Волкановски (слева) и Ислам Махачев

Фото: Reuters

После боя, который состоялся в рамках турнира UFC 284 в Перте, на родине Александра Волкановски, из сообщений, оставленных о нем в Twitter разными знаменитыми в мире смешанных единоборств людьми, можно было составить небольшую книжку. Кажется, каждый из них считал нужным написать по этому поводу хоть пару восторженных слов. Генри Сехудо, бывший чемпион UFC в легчайшем весе, признавался, что не видел настолько конкурентных поединков в своем виде. Бретт Окамото, один из наиболее уважаемых экспертов MMA,— что никогда в жизни так сильно не хотел, чтобы матч за пояс состоял не из пяти пятиминутных раундов, а из шести: шестой тут, по его мнению, был смертельно необходим. А Тедди Атлас, тренер, подготовивший целый отряд шикарных боксеров, считал, что этот бой — тот редчайший случай, когда по его итогам не оказалось проигравшего.

Но проигравший в нем, конечно, все-таки был. Как и победитель — 31-летний Ислам Махачев, друг и ученик недавнего короля смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, который в октябре прошлого года после череды эффектных выступлений завоевал принадлежавший его ментору титул, а сейчас одержал победу еще более значимую, чем та, над бразильцем Чарльзом Оливейрой. Победу, моментально подкинувшую Махачева из ниши, где обитают просто герои MMA, в нишу, предназначенную для великих титанов вида.

Это был первый в истории UFC бой, в котором сошлись не просто два чемпиона из разных дивизионов, а бойцы, занимающие две верхние строчки в рейтинге лучших среди лучших вне зависимости от категорий.

И все было исключительно честно. Площадка для обоих была и своей и чужой одновременно. Поединок проводился в весе Махачева, но на родине возглавлявшего классификацию Волкановски. Хотя соль все-таки не в формальностях, а в начинке. Она полностью соответствовала представлениям о том, каким должен быть такой особенный матч.

Матч и подтверждал банальнейшие из прогнозов, и решительно их опровергал, параллельно доказывая, впрочем, и верность постоянно звучавшего тезиса о том, что эти двое мужчин с их талантом обязательно найдут чем друг друга удивить, что не будет тут все идти по четкому, заранее прорисованному шаблону. Шаблоном тут, разумеется, и не пахло.

Ну, допустим, всех тянуло заранее отдать Исламу Махачеву с его легендарной дагестанской школой колоссальное превосходство в борьбе — тем более против соперника, уступающего ему в росте десяток сантиметров и некрупного даже по меркам полулегкого веса. Превосходство было, но не колоссальное, а вполне рядовое, потому что Волкановски все время представал жутко изворотливым и спокойным мастером защиты в любых ситуациях, грозящих неприятностями в партере. Он попадался на захваты и проходы Махачева, он падал на настил и прижимался к ограждению октагона — и при этом ощущение, что все эти моменты заложены в его план, что он знает, как избежать беды, не дав поймать себя на какой-нибудь из фирменных приемов россиянина, было слишком стойким.

Удивительно, но в положении по-настоящему тяжелом, почти что критическом австралиец за весь бой оказался лишь раз, когда в четвертом раунде угодил в идеальный капкан-«треугольник» Ислама Махачева с плотным захватом корпуса ногами и руками, с попыткой сжать шею в стальные тиски.

Но при этом нельзя сказать, будто в эти секунды Александр Волкановски исключительно выживал. Он, обороняясь, все равно бил Махачева.

Волкановски с его скоростью и резкостью тянуло заранее отдать большое превосходство в стойке, в разных боксерских и кикбоксерских штучках. Превосходство было, но опять же относительное. Он нанес Махачеву семь десятков ударов, которые в MMA принято называть значительными. Некоторые из них были из разряда тех, после которых рефери в боксе наверняка отсчитал бы нокдаун. Такую канонаду россиянину терпеть не приходилось никогда. Но факт в том, что и сам австралиец пропустил от Махачева несколько ударов, которые явно его потрясли. Факт, что в этом аспекте российский боец не смотрелся на фоне оппонента неумехой.

Ислам Махачев вернул России чемпионское звание UFC в категории Хабиба Нурмагомедова

Этот бой был жутко трудным для оценки со стороны. Понятно, что более высокий градус напора, что ли, в исполнении Ислама Махачева намекал к исходу четвертого раунда, с каким бы восторгом ни встретила публика спасение Александра Волкановски от удушения, на его лидерство, но в раунде заключительном произошло событие, внесшее в общую картину совсем уж все смешавший штрих. Ближе к его финишу Волкановски все-таки повалил Махачева и пальнул в голову так мощно, что наконец уложил соперника на пол и очутился сверху него. Теперь чуть ли не целую минуту выживал, закрываясь от австралийских кулаков, россиянин.

Он выжил, а комментаторы транслировавшего шоу ESPN гадали, кого же объявят выигравшим этот бой. Да любой, кто его смотрел, должен был утонуть в таких размышлениях, потому что все ведь было на тоненького. А еще этот адский шум в доведенном до экстаза зале, который практически весь за Александра Волкановски… Такие нюансы ведь часто становятся маленькой гирькой, приводящей в движение только что намертво застывшие весы.

Но все, несмотря на осечку в пятом раунде, сложилось в пользу Ислама Махачева. Победу ему отдали все трое судей: двое — с минимальным перевесом, 48:47, третий — с перевесом солидным, 49:46.

И Махачев мог с чистой совестью, констатируя очевидное, произнести в микрофон гудящим трибунам: «Хотите вы этого или нет, но я — лучший боец мира». А после этого — отправиться в раздевалки принимать поздравления по телефону от Хабиба Нурмагомедова, дождавшегося окончательного дозревания наследника по прямой спортивной линии.

Алексей Доспехов

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