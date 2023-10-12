Камару носа не подточит

В крупном шоу UFC, основного в смешанных единоборствах (MMA) промоушена, которое состоится на следующей неделе в Абу-Даби, изменился состав участников и второго главного боя. Вслед за россиянином Исламом Махачевым, защищающим титул чемпиона в легком весе (до 70 кг), нового соперника получил чрезвычайно популярный боец отечественного происхождения Хамзат Чимаев. И, как и в случае с Махачевым, который будет драться не с Чарльзом Оливейрой, а с Александром Волкановски, это замена к лучшему. Вместо просто известного бойца Паулу Косты Чимаеву предстоит в поединке за статус претендента на чемпионский титул в среднем весе (до 84 кг) встретиться с настоящей суперзвездой UFC Камару Усманом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поединок между Хамзатом Чимаевым (справа) и Кевином Холландом в сентябре 2022 года

Фото: John Locher / AP Поединок между Хамзатом Чимаевым (справа) и Кевином Холландом в сентябре 2022 года

Фото: John Locher / AP

Турнир UFC 294, который пройдет в Абу-Даби 21 октября, еще не состоявшись, уже, видимо, вошел в историю смешанных единоборств. Сразу два его центральных поединка оказались под угрозой срыва из-за того, что повреждения получили их участники. Но оба, несмотря на дефицит времени, удалось не просто спасти, а спасти, сделав их состав даже интереснее.

Сначала UFC объявил о том, что с российским бойцом Исламом Махачевым, чемпионом в легком весе, будет драться не бразилец Чарльз Оливейра, получивший рассечение во время тренировки, а знаменитый австралиец Александр Волкановски, с которым у Махачева был потрясающий в плане интриги и драматизма поединок в феврале (см. “Ъ” от 12 октября). После этого промоушен сообщил о том, что нового соперника получил и Хамзат Чимаев в своем матче, также имеющем колоссальное значение. Уроженец Чечни Чимаев, который ранее жил в Швеции и формально представлял эту страну, но в 2023 году решил, кажется, переехать в ОАЭ, отказавшись от ассоциаций с государством, где антиисламские акции превратились чуть ли не в норму, дебютировал в UFC относительно недавно, в 2020 году, однако успел за короткий срок превратиться в исключительно востребованного у публики персонажа благодаря яркости стиля. В его послужном списке еще нет осечек.

В UFC Чимаев одержал шесть побед подряд, пять из них — досрочно.

Промоушен позиционировал его ближайший бой как отборочный в среднем весе, то есть победителю практически гарантирован матч за титул, которым сейчас владеет американец Шон Стрикленд. За этот ранг Чимаев должен был биться с бразильцем Паулу Костой, но тому в последний момент запретили выходить в октагон врачи из-за перенесенной три недели назад операции на локте.

UFC сумел оперативно найти замену Косте. Ею стал нигериец Камару Усман, много лет живущий в США. И это, как и в случае с Махачевым, замена к лучшему. Если Паулу Коста — это просто довольно известный и сильный боец, то Камару Усман — настоящая суперзвезда смешанных единоборств. Отличный борец-вольник, освоивший немало других жанров единоборств, Усман, которому 36 лет, выиграл за свою долгую карьеру в UFC, начавшуюся в середине прошлого десятилетия, кучу призов. В 2019 году он завоевал чемпионский титул в полусреднем весе (до 77 кг), а потом пять раз успешно его защищал, справляясь с другими звездами — Колби Ковингтоном, Хорхе Масвидалем, Жилбертом Бернсом. Усману принадлежат различные статистические рекорды в этой категории. А бойцом года в MMA его признавали самые уважаемые медиаресурсы вроде ESPN.

Биографию Камару Усману, иногда буквально шокировавшему экспертов своим неистовым стилем, слегка подпортили два предыдущих боя.

В них он столкнулся с британцем Леоном Эдвардсом. В августе 2022 года Усман проиграл ему, пропустив под занавес поединка нокаутирующий удар ногой в голову и потеряв чемпионский титул, в марте 2023-го — решением судей.

Впрочем, те осечки не заставили UFC резко понизить оценку его возможностей. В официальном рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории промоушена Камару Усман располагается на седьмой строчке. При этом нельзя сказать, будто, поднявшись на категорию выше по сравнению с той, что принесла ему славу, Усман подарил слишком существенное преимущество своему такому же импульсивному противнику по матчу в Абу-Даби. Дело в том, что у Хамзата Чимаева профессиональная карьера развивалась как в среднем, так и в полусреднем весе, и непонятно, какой из них ему «роднее».

Алексей Доспехов