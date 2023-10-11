Исламу Махачеву поменяли реванш

Исламу Махачеву, единственному российскому чемпиону UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), поменяли соперника в бою, в котором на следующей неделе он будет защищать свой титул в легком весе (до 70 кг). Вместо матча-реванша с получившим травму бразильцем Чарльзом Оливейрой его ждет другой реванш, на самом деле куда более интригующий и сложный. Махачев встретится с австралийцем Александром Волкановски, которого победил в феврале в очень напряженном поединке, но который, несмотря на поражение, по-прежнему стоит выше россиянина в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ислам Махачев (справа) победил в феврале в очень напряженном поединке Александра Волкановски, но австралиец по-прежнему стоит выше россиянина в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images Ислам Махачев (справа) победил в феврале в очень напряженном поединке Александра Волкановски, но австралиец по-прежнему стоит выше россиянина в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Глава UFC Дейна Уайт объявил о том, что в центральном поединке крупного турнира организации, который пройдет 21 октября в Абу-Даби, состоялась замена одного из участников. Вместо бразильца Чарльза Оливейры с Исламом Махачевым, единственным российским чемпионом промоушена, владеющим титулом в легком весе, встретится австралиец Александр Волкановски. Причиной, из-за которой Оливейра снялся с турнира, стало сильное рассечение брови, полученное им в понедельник во время спарринга в ходе подготовки к поединку.

Обычно такие ситуации воспринимаются организаторами шоу как неприятное ЧП. Но это был тот редчайший случай, когда они, кажется, только обрадовались происшествию. По крайней мере, Дейна Уайт сообщал на пресс-конференции о нем без тени негативных эмоций. Скорее наоборот, он выглядел чрезвычайно довольным человеком.

Впрочем, его можно понять. Именно против Чарльза Оливейры и Александра Волкановски Ислам Махачев, друг и ученик ярчайшего бойца в истории не только российских смешанных единоборств, а, возможно, смешанных единоборств в принципе Хабиба Нурмагомедова, провел свои предыдущие бои. Но они были очень разными по статусу и по стилистике.

В матче против Оливейры в октябре 2022 года Махачев завоевал вакантный на тот момент чемпионский титул в категории до 70 кг, которым ранее владел Нурмагомедов.

Нельзя сказать, что он вызывал колоссальный ажиотаж. Большинство экспертов предполагали, что Махачев, одержавший к тому моменту после фактически случайного проигрыша Адриану Мартиншу десять побед подряд в UFC, в основном — исключительно убедительных, легко справится с опытным, но все-таки не настолько физически мощным и ярким бразильским бойцом, и их прогнозы сбылись. Россиянин разгромил оппонента: во втором раунде хлестким ударом он отправил его на настил, а потом применил убийственный по своей эффективности удушающий прием.

История с Александром Волкановски была куда красивее и любопытнее. Этот поединок вызвал как раз ажиотаж колоссальный. Дело в том, что именно Волкановски, чемпион в категории до 66 кг, ради схватки с Исламом Махачевым поднявшийся в более тяжелый дивизион, почти во всех неофициальных рейтингах лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, pound-for-pound, а также в аналогичном официальном рейтинге UFC занимал верхнюю строчку. И сам бой, состоявшийся в феврале в австралийском Перте, получился шикарным. На протяжении большей его части эффективнее был Махачев. Однако в заключительном, пятом раунде россиянин оказался в партере в безумно сложном положении, под градом ударов соперника. Он пережил эту канонаду и добыл победу по очкам. Ее отдали Махачеву все три арбитра, но двое с минимальным перевесом — 48:47. При этом целый ряд медиаресурсов называл такой исход «спорным» и настаивал на том, что он просто требует срочно организовать реванш. Интриги ему добавил бы тот факт, что UFC, несмотря на успех Махачева, оставил его в своей классификации ниже австралийца. Сейчас российский боец занимает в ней третью позицию, а Волкановски — вторую, вслед за знаменитым американцем Джоном Джонсом, чемпионом в супертяжелом весе. Однако вместо этого UFC организовал для Ислама Махачева матч-реванш против Чарльза Оливейры, чье обещание извлечь уроки из октябрьского проигрыша не произвело на аналитиков никакого впечатления: он все равно котировался как явный аутсайдер поединка в Абу-Даби.

Что касается Александра Волкановски, то после осечки в бою с Махачевым он быстро показал, что она вряд ли подорвала его дух.

В отличие от россиянина, Волкановски в этом году успел выступить дважды. Во втором своем поединке, в июле, он без проблем разделался с классным кубинским бойцом Яиром Родригесом, отправив того в нокаут в третьем раунде. А о том, как страстно Волкановски хотел использовать шанс снова пересечься с Махачевым, идеально рассказывает тот факт, что, если верить Дейне Уайту, для того чтобы уговорить его драться в Абу-Даби, невзирая на дефицит времени на подготовку, потребовался «один звонок».

Алексей Доспехов