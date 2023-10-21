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Коммерсантъ FM
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Представитель «Хамаса» рассказал об участии Катара в освобождении заложников

Представитель «Хамаса» Гази Хамад сообщил, что при освобождении из плена боевиков гражданок США большую роль сыграл Катар. Он также заявил, что в случае наземной операции Израиля в секторе Газа нельзя гарантировать безопасность заложников.

«Мы готовы решать проблему заложников и пленных в позитивном ключе. Мы готовы их освободить, но для этого должны сложиться благоприятные условия. Должна быть остановлена агрессия в секторе Газа, и необходимо пропустить помощь в Газу»,— сказал представитель «Хамаса» в интервью BBC.

«У нас тесные контакты с нашими братьями в Катаре. Они сыграли большую роль в освобождении двух заложниц накануне»,— заявил Гази Хамад. «В случае наземной операции Газа станет кромешным адом, кладбищем для Израиля. Я не знаю, что будет с заложниками, потому что ситуация осложнится. Я не могу гарантировать безопасность этих людей»,— добавил представитель «Хамаса».

В плену «Хамаса» находятся 210 человек. 20 сентября боевики освободили двух гражданок США — Джудит и Натали Раанан. По данным источников The Wall Street Journal, переговоры между США, Израилем и Катаром с «Хамасом» об освобождении 50 заложников провалились.

19 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что приказ о начале наземной операции армии страны в секторе Газа не будет отдан в скором времени. По данным Bloomberg, США и страны Евросоюза призвали Израиль отложить наземную операцию, чтобы выиграть время для переговоров с «Хамасом» об освобождении заложников.

Подробнее — в материале «Войну разделили на этапы».

Анастасия Ларина

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