СМИ: генерал Афзалов назначен главнокомандующим ВКС вместо Суровикина

Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен главнокомандующим воздушно-космическими силами (ВКС) РФ, сообщили «РИА Новости», ТАСС и «Известия» со ссылкой на источники. С 23 июля господин Афзалов, по данным СМИ, занимает пост врио главкома ВКС после ухода в отставку генерала Сергея Суровикина.

Виктор Афзалов окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны в 1989 году, Военный университет ПВО в 2000-м и Военную академию Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации в 2010-м. За свою военную карьеру господин Афзалов занимал должности от начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО до начальника штаба—первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО. В июле 2017 года указом президента был назначен командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа. В декабре 2022 года получил звание генерал-полковника.

22 августа генерал Сергей Суровикин был освобожден от должности главкома ВКС. Он долгое время не появлялся на публике с ночи 23 июня, когда подразделения ЧВК «Вагнер» выдвинулись «маршем справедливости» на Москву. С тех пор официальные лица и пресс-служба Минобороны о местонахождении Сергея Суровикина ничего не сообщали. В начале сентября упоминание господина Суровикина пропало с сайта Минобороны. В середине сентября стало известно, что генерал ездил в Алжир с делегацией российского военного ведомства.

Александр Кислов