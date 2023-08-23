Что известно о генерале Викторе Афзалове

Начальник Главного штаба Воздушно-космических сил (ВКС) генерал Виктор Афзалов назначен врио главкома ВКС, сообщило «РИА Новости». Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал Виктор Афзалов

Фото: Министерство обороны РФ Генерал Виктор Афзалов

Фото: Министерство обороны РФ

Афзалов Виктор Мусавирович родился 9 июня 1968 года. В 1989 году окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО, в 2000-м — Военный университет ПВО, в 2010-м — Академию Генштаба ВС РФ.

Прошел путь от начальника расчета ракетных дивизионов до первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО. В июле 2017 года был назначен командующим армией Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Восточного военного округа.

В 2018 году стал начальником главного штаба—первым заместителем главкома ВКС Вооруженных сил РФ.

В 2020 году Виктор Афзалов уже занимал должность врио главнокомандующего ВКС РФ, пока Сергей Суровикин был командующим Объединенной группировкой войск и руководил войсками в зоне спецоперации.

В 2022 году президент РФ Владимир Путин присвоил Виктору Афзалову звание генерал-полковника.