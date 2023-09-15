Генерал Суровикин находится в Алжире с делегацией Минобороны

Генерал армии Сергей Суровикин в настоящее время находится в Алжире вместе с делегацией Министерства обороны России. Об этом «Ъ» сообщил источник в окружении военачальника, подтвердив эту информацию фотографиями.

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Поездку господина Суровикина в Алжир источники связывают с тем, что «военно-политическое руководство страны придает большое значение в осуществлении внешней политики восточному направлению». «Очевидно, что к Суровикину сохраняется доверие на самом высоком уровне, и не исключено, что поездка генерала может быть связана с его возможным назначением на должность, которая будет иметь отношение к работе в восточном направлении»,— отметил источник.

В среду, 13 сентября, фотографии господина Суровикина появились в аккаунте мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в Оране в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Как сказано в сообщении, «высокопоставленная российская делегация» посетила мечеть, была принята ее директором по делам религий и пожертвований и имамом.

Генерал армии Сергей Суровикин с марта по декабрь 2017 года был командующим группировкой Вооруженных сил (ВС) РФ в Сирии. 31 октября 2017 года он был назначен на пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ. 8 октября 2022 года господина Суровикина назначили командующим Объединенной группировкой российских войск в военной операции на Украине. 11 января 2023 года президент России Владимир Путин снял господина Суровикина с поста командующего российской группировкой на Украине и назначил на эту должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Господин Суровикин стал заместителем командующего.

В мае 2023 года глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Сергей Суровикин будет курировать диалог между ВС РФ и военной компанией в вопросе поставок боеприпасов. 23 июня 2023 года наемники ЧВК «Вагнер» под предводительством Евгения Пригожина организовали вооруженный мятеж. В тот же день было опубликовано видео, на котором господин Суровикин обращается к бойцам ЧВК и призывает их остановиться.

С 24 июня генерал перестал появляться в публичном пространстве. The New York Times со ссылкой на данные разведки США утверждала, что господин Суровикин знал о подготовке мятежа, целью которого являлась смена руководства Минобороны РФ. 22 августа СМИ со ссылкой на источники сообщили, что господин Суровикин освобожден от должности главкома ВКС РФ. Минобороны официально не сообщало об отставке, но в сентябре упоминания генерала пропали с сайта оборонного ведомства. 6 сентября депутат Госдумы генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин заявил, что Сергею Суровикину нашли «неплохую» должность «по СНГ».