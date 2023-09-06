С сайта Минобороны пропало упоминание Суровикина

На сайте Минобороны больше не содержится информации о генерале Сергее Суровикине. Ранее СМИ сообщали о его аресте и увольнении с поста главы Воздушно-космических сил (ВКС). Официальной информации о его судьбе пока не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Суровикин в 2021 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Суровикин в 2021 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из раздела о ВКС убрали всю вкладку «Руководство». Данные о руководителях других родов войск на сайте остались. Кроме того, господин Суровикин не упоминается на странице, посвященной главнокомандующим видами вооруженных сил российской армии.

22 августа РБК со ссылкой на источники сообщил, что Сергей Суровикин освобожден от должности главкома ВКС. 23 августа источник «РИА Новости» заявил, что врио главкома ВКС назначен генерал Виктор Афзалов.

4 сентября была опубликована первая после мятежа ЧВК «Вагнер» фотография господина Суровикина. Западные СМИ писали о допросах и даже аресте генерала. При этом министр обороны Сергей Шойгу и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказались отвечать на вопросы о судьбе генерала.