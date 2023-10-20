ТАСС: правительство не видит необходимости в запрете экспорта керосина

Правительство России не планирует запрещать экспорт керосина в ближайшее время, сообщил ТАСС со ссылкой на два источника в отрасли. Ранее «Интерфакс» писал, что возможность запрета поручил изучить вице-премьер Александр Новак.

Источники ТАСС подтвердили, что перспектива запрета на экспорт керосина обсуждалась на совещании с господином Новаком. Однако, по данным агентства, вице-премьер и Минэнерго не считают запрет необходимым в настоящий момент.

Как сообщали источники «Интерфакса», Александр Новак поручил Минэнерго, Минфину, Федеральной таможенной службе и нефтяным компаниям оценить эффективность запрета на экспорт керосина в целях обеспечения российского рынка зимним дизельным топливом.

21 сентября правительство временно ограничило экспорт дизтоплива и бензина. Решение было принято на фоне роста цен и остановки на плановый ремонт нескольких НПЗ. 6 октября правительство сообщило об утверждении новых мер, включая восстановление топливного демпфера и снятие ограничений на экспорт. Александр Новак говорил, что принятые меры помогли «насытить внутренний рынок».

Подробнее о мерах правительства по созданию профицита нефтепродуктов — в материале «Ъ» «Топливо сосредотачивается».

Лусине Баласян