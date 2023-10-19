Топливо сосредотачивается

Российские власти в очередной раз пытаются перестроить внутренний топливный рынок. После двухнедельного запрета на экспорт, который чуть не остановил крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы, цены пошли вниз как на опте, так и в рознице. Но пока неясно, насколько предложенные меры стабилизации цен на нефтепродукты будут эффективны в долгосрочной перспективе. Возможно, министерствам придется снова искать источники компенсации для выплаты вернувшегося в полном объеме демпфера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Климентьев / РИА НОВОСТИ Фото: Михаил Климентьев / РИА НОВОСТИ

Правительство 6 октября утвердило комплекс системных мер, которые должны обеспечить баланс на внутреннем рынке нефтепродуктов. Самым важным для нефтекомпаний шагом стало частичное снятие введенного 21 сентября запрета на экспорт дизельного топлива. Компании снова могут поставлять его за рубеж, но только по трубопроводам в морские порты для производителей и не более половины от объемов общего выпуска. Остальные 50% должны поставляться на внутренний рынок. При этом экспортеры, не имеющие собственных производственных мощностей по нефтепереработке, должны будут заплатить заградительную пошлину в 50 тыс. руб. на тонну.

Помимо этого, власти повысили уровень обязательных продаж нефтепродуктов на СПбМТСБ — с 13% до 15% от всего объема производства бензина и с 9,5% до 12,5% для дизтоплива. Это, по мнению правительства, позволит повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок на конкурентных условиях. На то, что поставки нефтепродуктов отечественным потребителям должны быть в приоритете у энергокомпаний, обратил внимание в ходе Российской энергетической недели президент Владимир Путин.

Вечная проблема

Вопрос обеспечения российского рынка нефтепродуктами и сдерживания цен стоит перед государством давно. За последние несколько лет Россия уже пережила несколько кризисов, связанных с недостатком топлива на рынке, что приводило к его резкому подорожанию. В ответ на это правительство пробовало различные меры, начиная от ручного регулирования цен, заканчивая введением в 2019 году топливного демпфера. Такой механизм позволяет сделать внутренний рынок более привлекательным для нефтекомпаний даже в период высоких мировых цен. В частности, государство компенсирует компаниям часть разницы между экспортным паритетом и индикативными ценами внутри России (56,9 тыс. руб. за тонну бензина Аи-92, 53,85 тыс. руб. за тонну дизеля). При этом субсидия выплачивается только в том случае, если реальная цена нефтепродуктов не превышает точку отсечения на 10% для бензина и 20% для дизтоплива. В августе в рамках демпфера производители получили субсидии почти на 186 млрд. руб. Но с сентября произошла его корректировка, которая обернулась для компаний потерей почти 100 млрд. руб. Компенсировать потери старались за счет увеличения объемов экспорта, что привело к дефициту топлива и, следовательно, росту цен на внутреннем рынке.

Пика очередной кризис на рынке нефтепродуктов достиг в сентябре. Хотя первые предпосылки к нему появились еще весной, когда начался постепенный, но стабильный рост цен на оптовые партии нефтепродуктов на СПбМТСБ. К осени динамика подорожания ускорилась, а цены начали систематически обновлять исторические максимумы. Так, в середине сентября стоимость бензина Аи-92 превышала 70 тыс. руб. за тонну, летнее дизельное топливо торговалось на уровне 74,7 тыс. руб. за тонну, а марка Аи-95 подорожала почти до 76 тыс. руб.

К такой ситуации привело сразу несколько факторов. Одним из них стало как раз снижение в два раза топливного демпфера. В качестве другого министерства называли схему «серого экспорта», по которой за рубеж топливо поставляли компании, не имевшие собственного производства. Они покупали его на рынке, получая демпферные выплаты.

Сложившаяся на рынке обстановка несколько недель обсуждалась в правительстве. Биржевые котировки тем временем менялись мало. Тогда власти применили наиболее радикальную меру в виде полного запрета экспорта, что должно было помочь насытить внутренний рынок. Одновременно это создало серьезную проблему для нефтекомпаний с учетом, что дизеля в России производится в два раза больше, чем потребляет внутренний рынок. Компании были вынуждены заполнять все доступные мощности для хранения этого вида топлива — собственные и принадлежащие «Транснефти» (оператор российской нефтепроводной системы) резервуары, нефтепродуктопроводы и железнодорожные цистерны. Почти сразу после введения запрета на экспорт компании начали говорить о скорой остановке не только производства дизтоплива, которое не находит сбыта, но и связанного с ним технологически выпуска бензинов.

Хроники пикирующих котировок

Остановка поставок привела к резкому обвалу цен нефтепродуктов на бирже. Так, к моменту снятия запрета бензин Аи-92 подешевел на 19% от максимальных значений в середине сентября, а дизель — на 24%. По оценке «Финама», с учетом сохраняющегося профицита нефтепродуктов на внутреннем рынке их цена может скорректироваться еще на 10–15% в ближайшие несколько недель.

В розничном секторе, где цены также существенно выросли, корректировка проходит гораздо медленнее. В связи с этим 5 октября Федеральная антимонопольная служба направила письма вертикально интегрированным компаниям и независимым АЗС о необходимости снизить цену реализации топлива с учетом биржевых цен на нефтепродукты. Как пояснял глава ведомства Максим Шаскольский, уровень цен должен быть экономически обоснованным. До этого, в конце сентября, регулятор возбудил ряд антимонопольных дел по итогам проверки рынка нефтепродуктов в Белгородской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Дагестане.

Глава ФАС подчеркнул, что нефтекомпании обязаны обеспечить топливом потребителей на внутреннем рынке, в том числе сельхозпроизводителей. По словам чиновника, принятые правительством меры привели к снижению цены во всех сегментах рынка моторных топлив, что позволяет аграриям закупать нефтепродукты впрок по хорошим ценам. В то же время Максим Шаскольский подчеркнул, что с учетом непростого положения компаний ограничительные меры на топливном рынке должны быть выверенными и обоснованными. «Нужно учитывать ситуацию и необходимость инвестиций, развития, поддержания добычи, поддержания работы на полную мощность самих заводов. Нельзя допускать, чтобы мы вызвали какими-то мерами снижение объемов нефтепереработки»,— отметил он.

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин 11 октября заявлял, что в министерстве уже видят снижение розничных цен на АЗС после падения их на бирже. «Активно с ФАС работаем для того, чтобы максимально быстро падение цен на опте транслировалось в мелкий опт, а это переносится и в розницу. Потому что мы уже сейчас наблюдаем снижение цен и у ВИНКов, которые снизили цены на АЗС. Но в первую очередь это направлено на нормализацию ситуации на независимых АЗС, которые какой-то период времени стояли выше ВИНКов, потому что закупают на опте или мелком опте»,— пояснял он. При этом, как отмечал ТАСС замглавы службы Виталий Королев в кулуарах Российской энергетической недели, в перспективе ФАС считает возможным дальнейшее увеличение нормативов продаж топлива на бирже в случае необходимости и готова обсуждать этот вопрос с Минэнерго.

В целом после введения ограничения на экспорт за неделю с 25 сентября по 2 октября средняя розничная цена дизтоплива, по данным Росстата, снизилась на 0,14%, до 64,9 руб. за литр. Это первая корректировка цен на заправках после непрерывного роста с середины мая. Неделей позднее, к 9 октября цена на дизель на АЗС снизилась еще на 0,45% — до 64,6 руб. за литр. Бензин за этот период в среднем подешевел на 0,48%, до 55,4 руб. за литр.

В группе «Петромаркет» главным фактором стабилизации цен в оптовом сегменте, который напрямую влияет на розничные цены, считают возврат изначальной формулы расчета демпфера. По расчетам экспертов, если корректировки были бы внедрены уже в сентябре, средние по России оптовые цены на бензин Аи-92 были бы на 23% ниже фактического сентябрьского уровня, летнего дизтоплива — на 19%. Это, говорят в компании, создало бы предпосылки для полного снятия запрета на экспорт нефтепродуктов. При этом сентябрьские расходы бюджета по демпферу в этом случае составили бы около 280 млрд руб. За август компании получили рекордную в этом году субсидию в размере почти 299 млрд руб.

При таких объемах выплат открытым остается вопрос возмещения выпадающих доходов бюджета из-за новой корректировки демпфера. Минфин, как говорил журналистам замглавы министерства Алексей Сазанов, ждет соответствующих предложений от Минэнерго. По его словам, правительству предстоит разработать комплексное решение с механизмами компенсации выпадающих доходов. На это у правительства пока есть время, так как в октябре, по словам господина Сазанова, российские нефтяники не получат выплат по демпферу за сентябрь, поскольку не выполнили необходимые для этого условия, а цены оказались намного выше указанного в законодательстве уровня (цена бензина Аи-92 в сентябре была на 12,6% выше индикативной, дизтоплива — на 27,4%).

Ольга Матвеева