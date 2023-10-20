«Интерфакс»: Новак поручил изучить возможность запрета на экспорт керосина

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил изучить возможность введения запрета на экспорт керосина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Данная мера, как предполагается, должна помочь обеспечить российский рынок зимним дизельным топливом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства России Александр Новак

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства России Александр Новак

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным «Интерфакса», рассмотреть необходимость и эффективность данной меры господин Новак поручил Минэнерго, Минфину, Федеральной таможенной службе (ФТС) и нефтяным компаниям. Согласно поручению вице-премьера, они «должны подготовить перечень превентивных мер для обеспечения стабильного функционирования рынка зимнего дизтоплива, в частности, изучив вопросы по увеличению его производства, запрету экспорта керосина, а также изменению правил начисления акциза на авиакеросин, который используется для смешения с дизтопливом».

Кроме того, как сообщают источники агентства, господин Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Федеральной налоговой службе (ФНС) и Минэнерго выяснить причины продолжающегося роста цен на бензин и дизель на АЗС. Также профильные ведомства должны изучить, почему не снижаются цены на нефтепродукты в мелкооптовом сегменте на фоне падения цен на бирже. «Также поручено принять меры по недопущению превышения обозначенного уровня цен в ряде регионов и обеспечить снижение цен в мелкооптовом сегменте»,— цитирует «Интерфакс» поручение вице-премьера. Регионы, в которым продолжают расти цены на бензин и дизель, в документе не указаны.

С 21 сентября нынешнего года правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля. 6 октября правительство приняло комплекс мер с целью обеспечения баланса на внутреннем рынке нефтепродуктов. В том числе был частично снят запрет на экспорт дизельного топлива. Компаниям разрешили поставлять топливо за рубеж, но только по трубопроводам в морские порты для производителей и не более половины от объемов общего выпуска. Кроме того, с 1 октября 2023 года по решению правительства был восстановлен топливный демпфер, пониженный с сентября с 1 до 0,5.

Подробнее о мерах правительства по созданию профицита нефтепродуктов — в материале «Ъ» «Топливо сосредотачивается».

Александр Кислов