На торги выставлена техника тамбовского производителя стройматериалов

С открытых аукционов в форме подачи предложений о цене продаются грузовики и прочая техника обанкротившегося тамбовского ООО «Жилищная инициатива-5». Об этом сообщил конкурсный управляющий Олег Гребенюк.

Всего на торги выставлено 42 единицы техники. В залоге у Федеральной налоговой службы находятся 32 машины, в залоге у Сбербанка еще десять. Общая начальная цена составляет 33,7 млн руб. За наименьшую цену продается грузовой фургон ГАЗ — 69 тыс. руб. Больше всего просят за грузовики MAN — по 2,7 млн.

Заявки на торги принимаются до 14 ноября.

«Жилищная инициатива-5» является структурой некогда крупного тамбовского застройщика «Козерог». Компания поставляла стройматериалы и обанкротилась в мае 2023 года.

Основное юрлицо «Козерога» было обанкрочено в июне. Его имущество оценивается в 76 млн руб., дата торгов еще не определено.

Также обанкротилась близкая к «Козерогу» управляющая компания «Новый дом» 5940846. Владелец всех трех фирм Павел Горбунов подал заявление о самобанкротстве. Его сын Юрий Горбунов попал под реструктуризацию долгов в октябре.

Подробнее о проблемах застройщика читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Козерог" не убежал от кредиторов».

Александр Прытков

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