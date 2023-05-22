Близкий к тамбовскому застройщику «Козерог» производитель стройматериалов признан банкротом

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом производителя стройматериалов ООО «Жилищная инициатива-5». Конкурсное производство введено на полгода, временным управляющим утвержден член СРО ААУ «Евросиб» Олег Гребенюк, следует из судебной документации.

«Жилищную инициативу-5» пытались обанкротить с 2020 года. Тогда две попытки предприняло ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов». Первый иск касался 6,5 млн руб. долга и был отозван в связи с его погашением. Второе дело было уже о задолженности в 13,2 млн руб., но его закрыли, так как параллельно суд рассматривал иск Федеральной налоговой службы (ФНС) на 15,5 млн руб. (этот долг компания выплатила).

В 2021 году иск о банкротстве подала ФНС из-за 17,5 млн руб. задолженности. «Жилищная инициатива-5» избежала введения процедуры наблюдения после частичного погашения долгов. Однако в дело вступило ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (ТЭСК), заявившее задолженности в 7,4 млн руб. Из-за этого долга компания в ноябре 2022 года попала под наблюдение.

На дату проведения первого собрания кредиторов общая сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов, составила 528,9 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Жилищная инициатива-5» зарегистрировано в Тамбовской области в октябре 2001 года для производства изделий из бетона для использования в строительстве. Уставный капитал — 20 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка составила 52,7 млн руб., чистый убыток — 116 млн. Годом ранее показатели составляли 382,2 и 113,2 млн соответственно. Гендиректором и единственным владельцем является Павел Горбунов.

Господину Горбунову принадлежит крупный тамбовский застройщик «Козерог» и управляющая компания «Новый дом». УК обанкротилась в апреле 2023 года из-за 487,4 млн руб. долг перед Сбербанком. В реестре требований кредиторов значатся еще 38,6 млн. Из них 24,4 млн — задолженность перед «Жилищной инициативой-5». Компания-застройщик находится под наблюдением по банкротному иску Сбербанка на 319 млн руб.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Охота на "Козерога"».

Александр Прытков

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