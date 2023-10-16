В Тамбове имущество обанкротившегося «Козерога» хотят продать за 76 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося тамбовского застройщика «Козерог» Александр Железинский сообщил об определении начальной цены имущества компании, которое планируется реализовать на торгах. Независимый оценщик ОАО «Воронежстройинформ» оценил 76 лотов в 76 млн руб. в сумме.

К продаже планируются два нежилых здания общей площадью 98,9 кв. м по 800 тыс. руб. каждое, 27 бытовок (от 46,7 тыс. до 100 тыс. руб.), девять башенных кранов (от 1,1 млн до 6,2 млн руб.), автомобильный кран на шасси (5,9 млн руб.), автокран (7 млн руб.), экскаватор (5,4 млн руб.), экскаватор-погрузчик (4,4 млн руб.), трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием (938,3 тыс. руб.), два гусеничных крана (по 1 млн руб. каждый) и так далее. О дате и времени проведения торгов будет сообщено дополнительно.

В сентябре владельца «Козерога» Павла Горбунова оштрафовали на 300 тыс. руб. за неуплату налогов на 36,5 млн руб. В октябре был признан банкротом его сын — Юрий Горбунов — за долги на 155,2 млн руб. перед Сбербанком. Юрия Горбунова также судят за сокрытие налогов. По версии следствия, на посту гендиректора входящего в «Козерог» ООО «Жилищная инициатива-5» он, зная об имеющейся у компании налоговой задолженности, распорядился ее денежными средствами в иных целях. Ущерб оценивается в 15 млн руб.

«Козерог» признан банкротом по иску Сбербанка. Долг перед кредитной организацией составил почти 487 млн руб. Столько же в реестре требований кредиторов у обанкроченной ранее управляющей компании «Новый дом», которая также принадлежит господину Горбунову. Кроме того, банкротом стала его компания «Жилищная инициатива-5», производящая стройматериалы.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «"Козерог" не убежал от долгов».

Алина Морозова

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