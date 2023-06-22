Учредитель тамбовского строительного холдинга «Козерог» Павел Горбунов подал иск о самобанкротстве

В арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление о самобанкротстве Павла Гобунова, являющегося учредителем признанной банкротом компании- застройщика «Козерог». Сумма исковых требований - 487 тыс. руб. Иск пока не принят к производству.

Днем ранее в том же суде было зарегистрировано заявление о банкротстве экс-директора компании и сына Павла Горбунова Юрия. Инициатором этого разбирательства является Сбербанк, заявивший о долге в 155,6 млн руб. Заявление также пока не принято к производству. ООО СЗ «Компания Козерог» фигурирует в иске в качестве третьего лица.

«Козерог» Павла Горбунова признан банкротом по иску Сбербанка. Долг перед кредитной организацией составил почти 487 млн руб. Столько же в реестре требований кредиторов у обанкроченной ранее управляющей компании «Новый дом», которая также принадлежит господину Горбунову. Также банкротом стала его компания «Жилищная инициатива-5», производящая стройматериалы.

Владимир Зоркий