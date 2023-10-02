Суд обанкротил топ-менеджера тамбовского застройщика «Козерог» Юрия Горбунова
Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом индивидуального предпринимателя Юрия Горбунова, следует из судебной документации. Господин Горбунов является сыном владельца местного строительного холдинга «Козерог» Павла Горбунова, был главой нескольких связанных с застройщиком компаний.
Иск о банкротстве предпринимателя подал Сбербанк. Суд ввел процедуру реструктуризации долгов Юрия Горбунова и включил в реестр требований кредиторов 155,2 млн руб. долга перед банком. Финансовым управляющим назначен член союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» Александра Рутштейн.
Юрия Горбунова также судят за сокрытие налогов. По версии следствия, на посту гендиректора входящего в «Козерог» ООО «Жилищная инициатива-5» он, зная об имеющейся у компании налоговой задолженности, распорядился ее денежными средствами в иных целях. Ущерб оценивается в 15 млн руб.
По искам Сбербанка на сотни миллионов рублей также обанкрочены ООО специализированный застройщик «Компания Козерог», «Жилищная инициатива-5» и ООО управляющая компания «Новый дом». Учредитель застройщика Павел Горбунов подал заявление о самобанкротстве.
Подробнее о проблемах компании читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Козерог" не убежал от кредиторов».