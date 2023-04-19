Близкая к застройщику «Козерог» тамбовская управляющая компания «Новый дом» обанкротилась

Арбитражный суд признал банкротом и ввел конкурсное производство в ООО управляющая компания «Новый дом». Кто будет управляющим, в судебной документации пока не раскрывается.

С иском о банкротстве УК в марте 2022 года обратился Сбербанк. Поначалу кредитная организация требовала 238,9 млн руб., затем увеличила сумму до 487,4 млн руб. Задолженность появилась по кредитному договору 2015 года, а также по двум договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии 2017 года. В ноябре суд ввел наблюдение на УК.

Помимо долга Сбербанка к моменту банкротства в реестр требований кредиторов были включены еще 38,6 млн руб. Из них наибольший долг у УК перед ООО «Жилищная инициатива-5» по договорам теплоснабжения — 24,4 млн. Еще 5,6 млн компания должная ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания», 4,1 млн — МУП «Тамбовтеплосервис», 3,4 млн — ООО «Тамбов-15» (за поставку тепловой энергии). Также в реестр включены 905,9 тыс. требований ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (ТЭСК) и 199,6 тыс. некоей Елены Губаревой.

При этом суд отказал региональную управлению Федеральной налоговой службы в требованиях на 92,4 тыс. руб. Также на рассмотрении заявления комитета градостроительства и землепользования Тамбова о долге на 8,4 тыс.

По данным Kartoteka.ru, ООО УК «Новый дом» зарегистрировано в Тамбове в апреле 2016 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка компании составила 89,3 млн руб., чистый убыток — 14 млн. Годом ранее эти показатели равнялись 159,1 и 34,5 млн. Гендиректором является Александр Ракшня. Владелец — застройщик Павел Горбунов. Напрямую он контролирует 75%, еще 25% через принадлежащее ему ООО СЗ «Компания Козерог».

По данным государственной информационной системы ЖКХ, сейчас у УК нет домов в управлении. При этом 19 домами общей площадью 319,4 тыс. кв. м управляет близкое к банкроту ООО УК «Новый МКД». Его главой и владельцем 40% является Александр Ракшня. Остальные 60% — у Ирины Горбуновой.

Требующая с УК 24,4 млн «Жилищная инициатива-5» также принадлежит Павлу Горбунову. В ноябре 2022 года компания попала под наблюдение из-за 7,4 млн руб. долга перед ТЭСК. Застройщик «Козерог» также сейчас проходит через наблюдение по банкротному иску Сбербанка на 319 млн руб.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Охота на "Козерога"».

Александр Прытков

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