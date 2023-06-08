«Козерог» не убежал от кредиторов

Занявший в прошлом году второе место по объему ввода жилья в Тамбовской области застройщик «Козерог» Павла Горбунова признан банкротом по иску Сбербанка. Долг перед кредитной организацией составил почти 487 млн руб. Столько же в реестре требований кредиторов у обанкроченной ранее управляющей компании «Новый дом», которая также принадлежит господину Горбунову. Также банкротом стала его компания «Жилищная инициатива-5», производящая стройматериалы. Проблемы у «Козерога» возникли еще несколько лет назад, а усилившееся падение рынка привело к тому, что масштабы бизнеса начали его же «подъедать», отмечают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из крупнейших девелоперов Тамбова вошел в процедуры банкротства

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Один из крупнейших девелоперов Тамбова вошел в процедуры банкротства

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Тамбовской области в начале июня признал банкротом местное ООО специализированный застройщик «Компания Козерог» и ввел конкурсное производство до 20 ноября. Конкурсным управляющим стал Александр Железинский из саморегулируемой организации арбитражных управляющих Северо-Запада, который вел компанию во время процедуры наблюдения.

Банкротство одного из крупнейших застройщиков региона началось в марте 2022 года по иску Сбербанка из-за 319 млн руб. долга. Под наблюдение компания попала в октябре. Одновременно с введением этой процедуры в реестр требований кредиторов были включены уже 487,4 млн долга перед Сбербанком по трем различным договорам. Указывалось, что в залоге у банка находятся несколько зданий и строительная техника.

В марте 2023 года собрание кредиторов приняло решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. На момент введения этой процедуры в третью очередь требований были включены еще 23,4 млн от пяти компаний и четырех физлиц.

Из них крупнейшую задолженность заявил финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом.РФ» — 9,9 млн руб. Долги у «Козерога» есть и перед другими строительными компаниями: «Комфортстрою» он должен 6 млн, а своему субподрядчику «СПМ групп» — 4,8 млн. Тамбовская энергосбытовая компания (ТЭСК) заявила 1,3 млн долга, местный «Кемистрой» — 850 тыс. Еще 12 тыс. руб. застройщик должен московскому АО «Стрела». Требования физлиц составляют от 72,2 до 167,3 тыс. руб.

Суд также рассматривает более десятка заявлений о включении в реестр кредиторов, в том числе и от физлиц. Среди заявивших есть региональное управление Федеральной налоговой службы, комитет градостроительства и землепользования администрации Тамбова и близкий к «Козерогу» производитель стройматериалов «Жилищная инициатива-5». Суммы их требований пока не раскрываются.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Компания Козерог» зарегистрировано в Тамбовской области в апреле 2002 года для строительства зданий. Уставный капитал — 810 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка компании составила 154,1 млн руб., чистый убыток — 100,5 млн руб. Годом ранее при выручке 621,9 млн застройщик показал прибыль в 46 млн. Однако до этого «Козерог» работал без прибыли с 2017 года, когда она равнялась 1,3 млн руб. В 2018 году убыток составил 29,9 млн, в 2019-м — 152,6 млн. Гендиректором и единственным владельцем является Павел Горбунов.

На конец 2022 года компания была ответчиком в трех незавершенных спорах на 654,2 млн руб., следует из аудиторского заключения. Активы за год сократились в 2,7 раза — с 1,8 млрд до 686,2 млн. Их стоимость в 2020 году составляла 2,9 млрд. Кредиторская задолженность упала почти вдвое — с 402 до 224,2 млн. Дебиторская задолженность была равна 439 млн. Просроченная кредиторская задолженность составила 548,9 млн. По займам застройщик должен 524,2 млн: более 420 млн — Сбербанку, 43 млн — инвестиционно-строительной компании «Тамбов-10» (ИСК, учредитель — Павел Горбунов), 13 млн — своему владельцу, более 6 млн — Юрию (Павловичу) Горбунову. Долг по зарплате составил 10,7 млн.

Из Единой информационной системы жилищного строительства следует, что компания с 2018 года сдала восемь домов в Тамбове — один на улице Астраханской и семь в составе крупного жилого комплекса на Магистральной. Последняя 18-этажка на 352 квартиры была сдана в 2022 году (жилая площадь — 17,6 тыс. кв. м). Новостроек не указано. По данным Единого ресурса застройщиков, в прошлом году «Козерог» стал вторым по объему ввода жилья в Тамбовской области с 16,9 тыс. кв. м. Объем текущего строительства на 1 июня — 14,1 тыс. кв. м. Это 12-е место в регионе.

В «Козероге» не стали комментировать банкротство и планы строительства, рекомендовав обратиться к конкурсному управляющему. Александр Железинский пояснил „Ъ“, что инвентаризация и оценка имущества застройщика займет несколько месяцев: «Только после этого можно будет понять, какие активы на балансе компании».

В конце мая по его ходатайству суд запретил тамбовскому управлению Росреестра регистрировать сделки в отношении шести нежилых зданий общей площадью 730,6 кв. м, а местной ГИБДД — сделки в отношении грузовика КамАЗ и автокрана. Необходимость обеспечительных мер объясняется в документации попыткой продажи имущества: Сбербанк сообщил, что при анализе расчетного счета должник с 1 января по 16 мая заключил два договора купли-продажи с входящим в строительную компанию «Жупиков» ООО СЗ СКЖ на 12 млн руб.

Ранее обанкротились еще две компании Павла Горбунова. У всех трех фирм разные конкурсные управляющие.

В апреле конкурсное производство началось в управляющей компании «Новый дом», в которой девелопер владеет напрямую 75% и еще 25% через «Козерог». Иск подал Сбербанк, долг перед которым составил ту же сумму, что и у застройщика,— 487,4 млн руб. В реестре требований кредиторов на момент начала процедуры было еще 38,6 млн от других компаний. Сейчас в управлении УК нет домов, ранее было 19, они перешли в близкую к ней УК «Новый МКД». В апреле обанкротилась «Жилищная инициатива-5», которая полностью принадлежит господину Горбунову. Ей 7,4 млн руб. долга предъявила ТЭСК. На дату проведения первого собрания кредиторов общая сумма требований в реестре составила 528,9 млн.

Единственной компанией Павла Горбунова, у которой нет никаких судебных споров, в том числе банкротных, осталась ИСК «Тамбов-10». С исками к самому господину Горбунову также никто не обращался.

Местные застройщики считают, что «Козерог» на фоне нестабильности строительного рынка не смог справиться с собственными масштабами бизнеса. «На фоне растущего рынка и в надежде на стабильные продажи Павел Горбунов выстроил целую империю со многими производствами стройматериалов и сделал акцент на возведении так называемых "человейников". Компания, бывало, в год вводила около 100 тыс. кв. м. жилья. Однако эти масштабы на фоне изменений начали ее же и подъедать»,— рассказал «Ъ-Черноземье» на условиях анонимности один из девелоперов.

По его словам, проблемы у «Козерога» начались еще четыре-пять лет назад, все это время бизнес стагнировал, а затем падение рынка последнего года сделало ситуацию в компании неуправляемой. Собеседник «Ъ-Черноземье» отметил, что у других местных игроков таких крупных проблем нет. «Ситуация для всех в условиях СВО одинаковая. Те, кто действует менее дальновидно, могут иметь сложности, но не такого масштаба, как у "Козерога". Лучше себя чувствуют те, кто смог подстроиться под реалии: предлагают более качественные проекты, наладили взаимодействие с банками, вышли в сегмент социального строительства»,— резюмировал источник «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков