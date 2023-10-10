Зеленский анонсировал запуск зернового коридора через Молдавию и Румынию

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита в Румынию сообщил в Telegram-канале, что в ближайшее время начнет работу еще один зерновой коридор. По его словам, по нему суда будут идти с Украины через Молдавию в Румынию. Других подробностей господин Зеленский не привел.

В июле Россия приостановила участие в зерновой сделке и объявила все суда, следующие в украинские порты, потенциальными военными целями. В августе Украина заявила об открытии временных коридоров для судов, идущих из трех черноморских портов: Одесса, Черноморск и Южный. По альтернативному коридору прошли минимум два украинских судна (под флагом Палау) — Resilient Africa и Aroyat.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».