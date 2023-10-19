Эсминец США перехватил запущенные из Йемена ракеты, их целью мог быть Израиль
Эсминец ВМС США USS Carney («Карни») перехватил три крылатые ракеты и несколько беспилотников, запущенных движением хуситов «Ансар Аллах» из Йемена. Ракеты потенциально могли атаковать цели в Израиле, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Мы не можем с уверенностью сказать, на что были нацелены эти ракеты и беспилотники, но они были запущены из Йемена в направлении севера вдоль Красного моря, потенциально по целям в Израиле»,— уточнил господин Райдер на брифинге (цитата по Reuters).
Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» продолжается с 7 октября. На этом фоне США отправили в Восточное Средиземноморье авианосную группу и планируют нарастить группировку истребителей в регионе, чтобы не допустить расширения конфликта. Движения «Ансар Аллах» и «Хезболла» заявили о готовности присоединиться к «Хамасу».
О реакции на происходящее — в материале «Ъ» «Война с войной».