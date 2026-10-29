Лантратова вместе с иностранными журналистами вылетела в Алешки
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о начале своей гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. С 27 октября до 1 ноября там действует режим тишины.
«С нами вместе летят журналисты, это прежде всего журналисты из Соединенных Штатов Америки, которых предложила американская сторона, а также журналисты из разных стран мира»,— рассказала госпожа Лантратова «Звезде» у трапа самолета.
По словам жены президента США Мелании Трамп, в Алешки для наблюдения за миссией отправятся четыре американских журналиста. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев уточнял, что сегодня на место прибыли журналисты телеканала Newsmax.
В Алешках, по последним данным властей, остается 2 тыс. человек, у них нет электричества и газа. Договоренности о локальном прекращении огня были достигнуты при посредничестве Мелании Трамп 23 октября. В согласовании миссии также участвовали Яна Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец. Помимо эвакуации, жителям Алешек, которые не хотят уезжать, доставят продукты, медикаменты и другие предметы первой необходимости.