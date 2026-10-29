Лантратова вместе с иностранными журналистами вылетела в Алешки

В Алешках, по последним данным властей, остается 2 тыс. человек, у них нет электричества и газа. Договоренности о локальном прекращении огня были достигнуты при посредничестве Мелании Трамп 23 октября. В согласовании миссии также участвовали Яна Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец. Помимо эвакуации, жителям Алешек, которые не хотят уезжать, доставят продукты, медикаменты и другие предметы первой необходимости.