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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Происшествия

В башкирском Стерлитамаке после атаки БПЛА повреждено предприятие

Силы ПВО сбили восемь беспилотников над Стерлитамаком в Башкирии. Обломки БПЛА упали на территории предприятия. Завод получил «мелкие повреждения», но продолжает работать. Об этом сообщил глава администрации городского округа Эмиль Шаймарданов в Telegram-канале.
Название предприятия господин Шаймарданов не уточнил. Информации о возможных пострадавших при атаке он также не привел.
В апреле при ударе БПЛА в Стерлитамаке погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий. На атакованном заводе произошло возгорание.
Атаки беспилотников
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