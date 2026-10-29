В башкирском Стерлитамаке после атаки БПЛА повреждено предприятие
Силы ПВО сбили восемь беспилотников над Стерлитамаком в Башкирии. Обломки БПЛА упали на территории предприятия. Завод получил «мелкие повреждения», но продолжает работать. Об этом сообщил глава администрации городского округа Эмиль Шаймарданов в Telegram-канале.
Название предприятия господин Шаймарданов не уточнил. Информации о возможных пострадавших при атаке он также не привел.
В апреле при ударе БПЛА в Стерлитамаке погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий. На атакованном заводе произошло возгорание.