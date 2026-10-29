За ночь над Россией сбили более 1,2 тыс. беспилотников

По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской и Московской областях. Также дроны сбивали в Башкирии и Удмуртии.