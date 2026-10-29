За ночь над Россией сбили более 1,2 тыс. беспилотников
Силы ПВО прошедшей ночью уничтожили 1,21 тыс. беспилотников ВСУ над российскими регионами. Под удар попали в том числе граничащие с Украиной области и Центральная Россия. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.
По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской и Московской областях. Также дроны сбивали в Башкирии и Удмуртии.
Атака на Москву, по подсчетам ТАСС, стала одной из самых масштабных с начала 2026 года. В сторону столицы с вечера 28 октября летели 613 беспилотников, уточнял мэр Сергей Собянин. Вблизи столицы сбили 231 БПЛА.