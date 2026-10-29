Для финансирования разработчиков спецтеха запустили фонды на 17 млрд рублей
Банк ПСБ и Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) запустили два инвестиционных фонда с совокупным целевым объемом 17 млрд руб. Средства направят на финансирование компаний отрасли спецтеха, разрабатывающих продукцию специального и двойного назначения для оборонной и гражданской сфер, сообщили «Ъ» в пресс-службе банка.
Целевой объем фонда «Спецтех ранний» составляет 5 млрд руб. Он будет инвестировать от 25 млн до 150 млн руб. в одну компанию без требований к выручке. В портфель планируется включить не менее 70 проектов. Фонд «Спецтех» объемом 12 млрд руб. ориентирован на компании с готовым продуктом, подтвержденным спросом и выручкой от 250 млн руб. Размер инвестиций в одну компанию может достигать 1,2 млрд руб., портфель — 15 компаний.
Якорным инвестором фондов выступит ПСБ. Также планируется привлечь средства частных российских инвесторов. Основным инструментом станет приобретение долей в капитале компаний. Проектно также предусмотрены конвертируемые займы, участие в дополнительных эмиссиях и покупка акций у действующих акционеров.
По словам председателя ПСБ Петра Фрадкова, банк и ЦБСТ рассматривают более 1,2 тыс. проектов с оборонным, гражданским и промышленным применением. Среди приоритетных направлений — беспилотные и автономные системы, робототехника, микроэлектроника, связь, искусственный интеллект и новые материалы.
Запуск фондов продолжает программу финансирования специальных технологий, о которой ПСБ сообщал ранее. В августе банк объявил, что объем финансирования инвестиционных партнерств для развития спецтеха до 2030 года составит около 35 млрд руб.
Как отметил секретарь генсовета «Единой России», глава наблюдательного совета ЦБСТ Владимир Якушев, развитие технологий специального и двойного назначения должно сочетать рыночные механизмы с учетом стратегических интересов государства. Председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков, в свою очередь, связал создание фондов с задачей масштабирования таких разработок и укрепления технологического суверенитета страны.