Для финансирования разработчиков спецтеха запустили фонды на 17 млрд рублей

Целевой объем фонда «Спецтех ранний» составляет 5 млрд руб. Он будет инвестировать от 25 млн до 150 млн руб. в одну компанию без требований к выручке. В портфель планируется включить не менее 70 проектов. Фонд «Спецтех» объемом 12 млрд руб. ориентирован на компании с готовым продуктом, подтвержденным спросом и выручкой от 250 млн руб. Размер инвестиций в одну компанию может достигать 1,2 млрд руб., портфель — 15 компаний.