Премьер Норвегии попросил FT исправить статью о телефонном разговоре с Путиным
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере попросил газету Financial Times (FT) исправить статью о телефонном разговоре с президентами России и Финляндии Владимиром Путиным и Александром Стуббом. Он назвал неправдой информацию издания о том, что большую часть беседы господин Путин посвятил «лекциям о средневековой славянской истории».
В интервью норвежской газете VG господин Стере заверил, что FT исправит материал. По словам госсекретаря канцелярии норвежского премьера Бхануджа Раси, с таким же запросом к FT обратилась и Финляндия. Газета при этом отказалась корректировать статью. «Мы подтверждаем нашу публикацию»,— сказал VG представитель издания.
27 октября Александр Стубб и Йонас Гар Стере по личной инициативе созвонились с Владимиром Путиным. В Кремле отмечали, что стороны обсудили планируемые трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине и вопросы безопасности в Европе, в том числе судоходства в Балтийском море. В официальном заявлении финской стороны подчеркнуто, что господа Стубб и Стере выступали во время беседы как главы своих государств, а не как переговорщики от Европы.