Премьер Норвегии попросил FT исправить статью о телефонном разговоре с Путиным

27 октября Александр Стубб и Йонас Гар Стере по личной инициативе созвонились с Владимиром Путиным. В Кремле отмечали, что стороны обсудили планируемые трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине и вопросы безопасности в Европе, в том числе судоходства в Балтийском море. В официальном заявлении финской стороны подчеркнуто, что господа Стубб и Стере выступали во время беседы как главы своих государств, а не как переговорщики от Европы.