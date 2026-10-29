«Яндекс» отозвал прежние прогнозы по выручке и EBITDA после атак на дата-центры

Выручка «Яндекса» за девять месяцев выросла на 16% — до 1,17 трлн руб. За третий квартал — на 12%, до 411 млрд руб. Скорректированная EBITDA с начала года увеличилась на 30% — до 250 млрд руб., за третий квартал — на 12%, до 88 млрд руб.