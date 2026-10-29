«Яндекс» отозвал прежние прогнозы по выручке и EBITDA после атак на дата-центры
Чистая прибыль «Яндекса» по МСФО составила 128 млрд рублей за девять месяцев
«Яндекс» опубликовал финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2026 года. За январь-сентябрь компания получила 128 млрд руб. чистой прибыли по МСФО — на 46% больше, чем годом ранее. Аналогичный показатель за третий квартал составил 46 млрд руб. (+2%).
Выручка «Яндекса» за девять месяцев выросла на 16% — до 1,17 трлн руб. За третий квартал — на 12%, до 411 млрд руб. Скорректированная EBITDA с начала года увеличилась на 30% — до 250 млрд руб., за третий квартал — на 12%, до 88 млрд руб.
Атаки БПЛА на дата-центры «Яндекса» в октябре не повлияли на результаты третьего квартала, поскольку произошли уже после окончания отчетного периода, указано в пресс-релизе. Вместе с тем компании пришлось отозвать ранее представленные прогнозы по выручке и скорректированной EBITDA за 2026 год.
«Компания столкнулась с дополнительными внешними факторами, которые затрудняют оценку финансовых результатов до конца года. "Яндекс" рассмотрит возможность возобновить публикацию прогнозов начиная со следующего квартала»,— пояснили в «Яндексе».
В компании добавили, что доступ ко всем сервисам для пользователей и бизнеса уже восстановлен. «Инженеры компании работают над тем, чтобы вернуть все возможности в полном объеме»,— следует из отчетности.