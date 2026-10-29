При пожаре на ядерном объекте в США пострадал один человек

Возгорание уже потушили. Что стало его причиной, неизвестно. На территории объекта объявляли чрезвычайную ситуацию. Федеральное управление гражданской авиации временно ограничивало полеты в этом районе из-за пожара. Аналогичные ограничения ввели для железнодорожного, речного и наземного сообщения. В Минэнерго заверили, что загрязнения окружающей среды не допущено. Пострадавший — сотрудник предприятия, его доставили в больницу.