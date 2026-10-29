При пожаре на ядерном объекте в США пострадал один человек
Пожар произошел в Национальной ядерной лаборатории Саванна-Ривер в штате Северная Каролина. Один человек получил незначительные травмы, сообщил Reuters представитель Минэнерго США.
Возгорание уже потушили. Что стало его причиной, неизвестно. На территории объекта объявляли чрезвычайную ситуацию. Федеральное управление гражданской авиации временно ограничивало полеты в этом районе из-за пожара. Аналогичные ограничения ввели для железнодорожного, речного и наземного сообщения. В Минэнерго заверили, что загрязнения окружающей среды не допущено. Пострадавший — сотрудник предприятия, его доставили в больницу.
Комплекс Саванна-Ривер был построен в начале 1950-х годов. Во времена холодной войны там производили плутоний и тритий для ядерного оружия. Сейчас лаборатория комплекса занимается переработкой ядерных материалов.