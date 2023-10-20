Субсидии соберут по зернышку

Подход к выделению субсидий регионам на возмещение части затрат производителям зерновых может быть изменен. Подготовленный Минсельхозом проект постановления правительства предполагает, что при выборе территорий—получателей субсидий власти будут ориентироваться не только на объемы производства, но и на «экономическую целесообразность», фактически — на текущий уровень цен на основные виды зерновых. Эта новая логика распределения бюджетных денег объясняется затовариванием зернового рынка — в условиях слабого спроса со стороны экспортеров оно приводит к снижению внутренних цен на зерно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Минсельхоз опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления правительства, который должен изменить логику распределения субсидий, предоставляемых регионам для возмещения части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых. Смысл предложенных правок состоит в том, чтобы власти формировали список регионов—получателей субсидий, ориентируясь не только на объемы производства, но и на уровень цен на основные виды зерновых в текущем сельскохозяйственном сезоне. Определять «экономическую целесообразность» выдачи субсидий предлагается на основе данных государственной «Системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности РФ». Эта информсистема должна помочь властям определять регионы с более низкой доходностью производства зерновых. Это, как сказано в пояснении к проекту, предоставит максимальную поддержку большему числу производителей из таких субъектов.

Важность корректировки распределения средств министерство объясняет ситуацией на рынке зерновых, в частности, тем, что высокие урожаи последних лет давят на цены на внутреннем рынке. Отметим, только за последние недели официальные прогнозы урожая зерна повышались как минимум дважды. В начале месяца Минсельхоз поднял их со 130 млн до 135 млн тонн, 18 октября Владимир Путин заявил уже о 137–138 млн тонн. В условиях значительных переходящих запасов (прошлогодний урожай был рекордным — 158 млн тонн) власти снова намерены помочь рынку, который пока не может справиться со сложившейся ситуацией самостоятельно.

Проблема продолжающегося снижения цен на зерно известна и широко обсуждается (см. “Ъ” от 18 сентября и 6 октября). Как сообщает аналитический центр «Совэкон», из-за практически нулевого спроса со стороны экспортеров (подробнее см. “Ъ” от 9 октября) на прошлой неделе цена на пшеницу третьего класса снизилась на 200 руб., до 12 675 руб. за тонну, четвертого — на 225 руб., до 11 450 руб. за тонну.

Подготовленный Минсельхозом проект постановления выглядит ситуативной мерой реагирования на описанную проблему и сочетается с другими мерами правительства по поддержанию рентабельности аграриев. В частности, речь идет об анонсированных главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым закупках зерна в госфонд. Напомним, закупочные интервенции остаются одной из главных мер борьбы с падением цен на рынке.

Впрочем, сложившаяся ситуация может быть лишь поводом для корректировки подхода к распределению субсидий: предложенные Минсельхозом правила могут свидетельствовать о том, что министерство удовлетворено поступающей в режиме реального времени статистикой из информсистемы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности и хочет активнее использовать ее для более эффективного расходования средств. Напомним, ранее Минсельхоз не устраивало неполное использование некоторыми участниками рынка отраслевых информационных систем, в частности ФГИС «Зерно» (см. “Ъ” от 16 сентября и 14 октября 2022 года).

Кристина Боровикова