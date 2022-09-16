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Коммерсантъ FM
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«Зерно» и ныне тут

Белый дом пока отказывается воспринимать жалобы аграриев на систему всерьез

Аграрный сектор разделился в отношении к введенной 1 сентября обязанности участников рынка отчитываться обо всех операциях с зерном в ГИС «Зерно» Минсельхоза. Часть компаний утверждает, что не испытывает проблем в работе с ней или решает их в ходе эксплуатации, ряд же сельхозпроизводителей жалуется на то, что система регулярно дает сбои и создает избыточную нагрузку, особенно на некрупные компании и фермеров, неспособных держать в штате IT-специалистов. «Опора России» обратилась к профильному вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой сдвинуть режим обязательного использования ФГИС на первое полугодие 2023 года, чтобы у рынка было время подготовиться к нему, а у оператора — доработать систему. Этого, видимо, не произойдет: вице-премьер перепоручила рассмотрение обращения Минсельхозу, а он настаивает на том, что «система работает штатно».

Курирующая АПК вице-премьер Виктория Абрамченко уверена, что ее подчиненные самостоятельно разберутся в проблемах отрасли, возникших из-за системы учета зерна

Курирующая АПК вице-премьер Виктория Абрамченко уверена, что ее подчиненные самостоятельно разберутся в проблемах отрасли, возникших из-за системы учета зерна

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Курирующая АПК вице-премьер Виктория Абрамченко уверена, что ее подчиненные самостоятельно разберутся в проблемах отрасли, возникших из-за системы учета зерна

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

ГИС «Зерно» была введена в эксплуатацию еще в марте 2022 года — Минсельхоз объяснял ее необходимость борьбой за прозрачность и прослеживаемость операций с зерном на рынке. По планам ведомства, готовившимся еще летом 2021 года, обязанность производителей зерна регистрировать все операции с ним от поля до переработки предполагалось ввести с 1 сентября 2022 года. Так и произошло, однако массовая нагрузка, по сообщениям пользователей, вызвала несколько масштабных сбоев в системе, а ряд сельхозпроизводителей оказался дезориентирован регуляторной активностью самого Минсельхоза: весной 2022 года он опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления правительства о сдвиге сроков обязательного подключения к системе на год — до осени 2023 года (см. “Ъ” от 6 мая).

Бизнес-объединение «Опора России» на днях обратилось к курирующему АПК вице-премьеру Виктории Абрамченко с письмом, подписанным главой делового объединения Александра Калинина (есть у “Ъ”), в нем ссылками на массовые обращения аграриев и данные о сбоях системы аргументируется просьба все же сдвинуть сроки введения их обязанности по регистрации операций с зерном во ФГИС на первое полугодие 2023 года. Отметим, что ранее эксперты констатировали: после работ по борьбе ФНС за уплату НДС зерновой рынок в достаточной степени прозрачен, и большой спешки с полным контролем движения зерна в стране нет — единственной угрозой для рынка назывался переток зерновых партий в Казахстан (свобода движения товаров в ЕАЭС делала его экспорт оттуда более выгодным, чем из РФ, из-за отсутствия плавающей экспортной пошлины). Однако в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко вчера сообщили “Ъ”, что получили обращение «Опоры России» в связи с ситуацией со ФГИС «Зерно» — и вице-премьер поручила Минсельхозу «рассмотреть обращение ассоциации и отработать сообщения пользователей системы»: добиться переноса сроков рынку, видимо, не удастся. В самом Минсельхозе “Ъ” сообщили, что с марта во ФГИС «Зерно» «для более комфортной адаптации производителям была предоставлена возможность загружать данные в тестовом режиме», то есть время на подготовку у рынка было.

Что же касается запутавшего аграриев проекта того же Минсельхоза по переносу требований на год — по словам собеседников “Ъ” в Белом доме, ни до профильного вице-премьера Виктории Абрамченко, ни до курирующего контрольно-надзорную деятельность вице-премьера и главы аппарата правительства этот проект по административной вертикали не поднимался. При пересмотре же перечня обязательных требований, которые вводятся с 1 сентября и которые были подвергнуты подкомиссией по КНД правкомиссии по админреформе двойной — по собственной инициативе и по поручению президента — ревизии (см. “Ъ” от 18 августа), предложение сдвига требований на год не было поддержано тем же Минсельхозом в рамках профильной рабочей группы «Животноводство и растениеводство».

Как пояснили в министерстве, вопрос об отказе от переноса запуска обязательного этапа работы системы был решен еще после обсуждения «на площадке правительства», по итогам которого «было принято решение сохранить изначально планируемый срок — с 1 сентября 2022 года». Сейчас ФГИС «Зерно» «работает в штатном режиме, позволяя бизнесу эффективно работать в условиях прозрачного рынка, а государству — противодействовать незаконному ввозу и обороту продукции», утверждают в ведомстве.

Отметим, впрочем, что в новейшей истории есть примеры успешного противостояния бизнеса введению Белым домом новых обязанностей по предоставлению данных о рынке: массовые жалобы на невозможность работы с ГИС ЖКХ Минстроя (см. “Ъ” от 25 апреля 2017 года) вынудили ведомство смягчать требования, менять оператора системы и сильно ее модернизировать (см. “Ъ” от 14 июля 2021 года). Знакома эта ситуация и самой госпоже Абрамченко: проблемы при запуске возникли и у находящейся в ее зоне ответственности системы ЛесЕГАИС (см. “Ъ” от 27 декабря 2021 года и 17 января 2022 года) — тогда участников рынка спасла неготовность к контролю электронных деклараций на лесоматериалы самих проверяющих.

Олег Сапожков

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