У зерновозов колосятся ставки

Ставки аренды зерновозов показывают резкий рост: в августе они перевалили за 4 тыс. руб., в сентябре выросли еще на 25%. При этом заводская цена нового вагона, приобретение которого могло бы служить аренде альтернативой, достигает 7 млн руб. Аналитики зернового рынка отмечают недостаточный уровень инвестиций в закупку парка и низкую конкуренцию среди операторов в этом сегменте, а также снижение доступности автотранспорта, усугубляемое дефицитом водителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Ставки аренды зерновозов с началом уборки нового урожая пошли вверх, преодолев отметку 4 тыс. руб. за вагон в сутки в августе и увеличившись по итогам сентября еще на 25%, сообщается в отчете Информационного центра операторов (ИЦО)^ «Несмотря на высокий уровень ставок, в два раза превышающий показатели прошлого года, старт новой уборочной кампании может привести к их дальнейшему росту. Среднесуточная погрузка зерна в августе увеличилась на 25% к июлю и на 53% к прошлому году. В сентябре рост продолжился на 3% среднесуточно к августу и 32% к сентябрю 2022 года». Ситуация усугубляется дефицитом автотранспорта, который задействован в вывозе урожая с новых территорий, добавляют в ИЦО.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько добавляет, что статистика в последние месяцы показывает рекордную или близко к рекордной поставку зерна по железной дороге на экспорт, связанную с огромным урожаем. «Совэкон» оценивал урожай пшеницы в прошлом году в 104,2 млн тонн, в этом сезоне — в 91,6 млн тонн. Доля автоперевозок в последние годы заметно сократилась из-за борьбы с перегрузом, а сейчас усугубляется нехваткой водителей, уточнил эксперт.

Участники зернового рынка многие месяцы говорят о сложностях с получением вагонов, писал «Совэкон» в обзоре в сентябре. Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает, что для принципиального изменения ситуации нужна «совсем другая конкуренция среди операторов зерновозов» и новые инвестиции в вагоны, чего «пока не предвидится». По его словам, в конечном счете удорожание логистики еще больше ухудшает положение аграриев, особенно в отдаленных от портов регионах. Чем дороже перевозка, тем ниже закупочные цены, поясняет эксперт. Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин уточняет, что цены на зерновозы приблизились 6,5 млн руб. без НДС.

Именно стоимость парка аналитики ИЦО выделяют как драйвер роста ставки оперирования по рынку в целом. «Текущая ситуация на рынке грузовых перевозок меняет сложившееся представление о том, что рост погрузки определяет предпосылки повышения стоимости вагонов, при этом подтверждает взаимосвязь: высокие цены на новые вагоны в преддверии списаний до 2030 года значительно стимулируют рост арендных ставок»,— отмечают в ИЦО.

Погрузка за девять месяцев выросла на 0,6%, до 926,8 млн тонн, в сентябре — на 0,2%, что не объясняет скачка ставок. По оценке ИЦО, до 2030 года включительно должно быть списано 195 тыс. вагонов, в том числе 108,1 тыс. полувагонов, 46,4 тыс. цистерн, 3,3 тыс. фитинговых платформ и 1,3 тыс. зерновозов. Закупочные цены на эти виды подвижного состава уже выросли очень сильно: сейчас, отмечает ИЦО, типовой полувагон доступен к контрактованию по цене 4,5–6,5 млн руб., инновационный — 6,2–7,5 млн руб., цистерна — 4,6–7,2 млн руб., фитинговая платформа — до 5,2 млн руб. (80-футовая), зерновоз — 5,2–7 млн руб.

Рост ставки предоставления зерновоза действительно аномален, доходность оперирования зерновозами на споте вышла за 5 тыс. руб., а ставка аренды по вновь заключаемым контрактам приблизилась к 4 тыс. руб., говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, высокие цены на вагоны и высокая загрузка мощностей заводов действительно являются одним из факторов поддержки для ставок аренды, однако в случае с зерновозами основные причины роста ставок — высокая грузовая база и ограниченные мощности элеваторов, нестабильность в районе Черного моря и сложная ситуация на сети ОАО РЖД в районе портов юга, а также нехватка локомотивов и критический дефицит линейного персонала ОАО РЖД.

Наталья Скорлыгина, Анатолий Костырев