Закрома на замке

Вчера Минсельхоз заявил об отсутствии у него планов закупочных зерновых интервенций до конца года, пояснив, что необходимости в снятии излишков с рынка нет. Предпосылок к новым закупкам в госфонд и не было, однако ведомство использует отказ от госинтервенций как инструмент влияния на настроения на рынке. Зафиксированное в августе первое за полгода снижение экспортных отгрузок зерна дало Минсельхозу повод напомнить сельхозпроизводителям: внешние поставки при удачной конъюнктуре не приоритетный, а единственный инструмент балансировки рынка, и их надо наращивать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возглавляемый Дмитрием Патрушевым Минсельхоз старается давать рынку понятные сигналы: государство зерно закупать не будет, пока есть возможность, его нужно экспортировать

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Возглавляемый Дмитрием Патрушевым Минсельхоз старается давать рынку понятные сигналы: государство зерно закупать не будет, пока есть возможность, его нужно экспортировать

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В 2023 году закупать зерно в интервенционный фонд Минсельхоз не планирует, заявила вчера первый замминистра Оксана Лут. «Зерна у нас достаточно для обеспечения внутренней продовольственной безопасности, поэтому необходимости в закупках нет»,— подчеркнула она. Напомним, механизм закупочных и товарных интервенций — один из инструментов стабилизации цен и поддержки сельхозпроизводителей, при резком падении цен государство, закупая зерно, снимает излишки продукции с рынка, при резком росте — продает его из госфонда. Последние закупочные интервенции — 3 млн тонн зерна на 47,1 млрд руб.— проводились в 2022 году.

Отметим, пока никаких предпосылок для новых закупок зерна в госфонд нет: в поддержке аграрии, учитывая успехи прошлого сезона и курс доллара, не нуждаются, а основным и наиболее эффективным механизмом борьбы с избыточным предложением зерновых, как не раз подчеркивали и власти, и эксперты, по-прежнему остается экспорт. По итогам прошлого сельхозгода (1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) аграриям удалось вывезти из страны рекордные 60 млн тонн зерна, в июле от плановых значений сельхозпроизводители также не отставали, однако несколько замедлили темпы отгрузок в августе.

За первую неделю месяца РФ экспортировала 871 тыс. тонн зерна, что на 43% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, падение стало первым за полгода. Пока говорить о тенденции не приходится: ранее в Российском зерновом союзе отмечали, что среди причин падения отгрузок могут быть временное закрытие черноморских портов и исчерпание экспортного потенциала прошлого сезона. Отметим, что, учитывая переходящие запасы зерна, даже при сокращении урожая относительно сезона-2022/23 экспортные ориентиры у РФ в этом сельхозгоду сопоставимы с прошлогодними — 55 млн тонн. Новым заявлением об отсутствии планов по закупкам в госфонд власти фактически напоминают сельхозпроизводителям о важности сохранения стабильных отгрузок и в «межсезонье».

Напомним, что, хотя сам механизм закупочных интервенций не применялся с прошлого года, заявления о нем, в том числе несколько противоречивые, власти делают регулярно, тем самым фактически влияя на настроения на рынке. Так, желая активизировать экспорт, в первые месяцы 2023 года Минсельхоз регулярно подчеркивал, что закупок в госфонд в этом году не будет: все такие сообщения сопровождались схожими объяснениями о том, что имеющиеся запасы уже гарантируют «продовольственную обеспеченность». Риторика министерства несколько поменялась в марте: тогда чиновники, стремясь сдержать тревогу аграриев в условиях неясных экспортных перспектив, сначала заявляли, что вопрос о дополнительных закупках «прорабатывается» и полной определенности нет (см. “Ъ” от 7 марта), а после — что правительство «рассматривает возможность» дополнительно закупить в госфонд до 7 млн тонн зерна (впрочем, у этих планов не было финансирования; см. “Ъ” от 24 марта).

Уже в мае глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев вновь сообщил об отсутствии планов по закупочным интервенциям, фактически констатировав уверенность властей в том, что отрасль справится с сохраняющимися сложностями самостоятельно. Отметим, в эту логику укладываются и заявления, сделанные уже после завершения сельхозгода, итогами которого власти остались более чем удовлетворены (см. “Ъ” от 4 июля).

Кристина Боровикова