В «Ауре» вечной красоты

Проведенное за созерцанием этой красоты время послужило как бы защитной аурой для глаз, так как в первом зале солнечным ударом засияло классическое Rosso Valentino, платье из фирменного алого шелка, открывающее плечи и подчеркивающее силуэт, а затем перетекающее в шлейф расклешенной юбки. Это обозначенное как модель 126 из коллекции 2007–2008 годов платье из тех, с которыми ассоциируется магия маэстро. В общем все как мы любим... Не удивительно, что именно эту модель и выбрала Эва Юшкевич. Полотно, на котором изображена женщина в этом самом платье, размещено так, что зритель видит подлинник и изображение одновременно. И хотя минуту назад мне казалось, что самоценные творения Валентино не нуждаются ни в каком магическом кристалле, я оказалась во власти этой художественной проекции. Платье ожило. И хотя лицо женщины на картине было скрыто огромной алой шляпой, но по ее позе с чуть изогнутыми бедрами и полусогнутым коленом, позволяющей скорее угадать, чем увидеть контур тела, можно почувствовать ауру таинственной обладательницы драгоценного наряда. Незнакомка как бы стремится скрыться за причудливой шляпой и в то же время желает, чтобы ею любовались. Мне кажется, именно такими видел своих женщин Валентино.