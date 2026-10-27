В «Ауре» вечной красоты
Как прошла выставка Эвы Юшкевич в римском Фонде Валентино
В выставочном пространстве Фонда Валентино в Риме открылась выставка моделей итальянского гуру высокой моды и картин польской художницы Эвы Юшкевич. Единой аурой, сформированной их искусством, была заворожена корреспондент «Коммерсантъ Стиль» Елена Пушкарская.
Созданный легендарным итальянским кутюрье Валентино Гаравани и его деловым партнером Джанкарло Джаметти фонд работает под девизом «Красота создает красоту». Эту миссию нагляднейшим образом демонстрируют широкой публике выставки, где образцы высокой моды прославленного маэстро взаимодействуют с художественными произведениями. Нынешняя, получившая название «Аура», третья по счету. Первой явилась перекличка моделей Rosso Valentino с созвучными им произведениями современного искусства, вторая была сотрудничеством кутюрье с португальской художницей Жуаной Вашконселуш («Коммерсантъ Стиль» писал об этом). И вот теперь в диалог с Валентино вступила польская художница Эва Юшкевич.
Работающая в жанре сюрреалистического женского портрета 42-летняя художница черпает вдохновение в произведениях живописи XVIII–XIX веков, причем подписи к ее работам, как правило, указывают на этот источник. Творческая находка Юшкевич в том, что она так переосмысливает наряды, позы и окружение своих героинь, что они представляются участницами фантастического карнавала. Тем более что лица этих созданий всегда задрапированы замысловатым тюрбаном, декором из цветов и перьев, а то и вовсе повернуты к зрителю увитым локонами затылком. По замыслу автора этот прием позволяет наблюдателю стать соучастником ее творчества, мысленно дорисовывая модель и угадывая ее черты.
Такое новаторство сыскало художнице признание. Эва Юшкевич, участница всевозможных художественных биеннале, в том числе и Венецианской 2024 года. Ее картины находятся в Бруклинском музее Нью Йорка, филиале Центра Помпиду в Меце, Музее Пикассо в Малаге, Национальном музее Китая в Пекине, а также собраниях коллекционеров, в том числе и Валентино Гаравани, который был лично знаком с Эвой и ценил ее искусство.
«Оба художника говорят о красоте и ее значении, которое замаскировано в живописи Юшкевич и раскрывается в творениях Валентино»,— так ответил Джанкарло Джаметти корреспонденту «Коммерсантъ Стиль» на вопрос, почему выбрана нынешняя выставка.
В экспозиции представлено 38 моделей маэстро из его архива и 26 картин художницы. Открывают ее представленные в антикамере три вечерних платья haut couture из коллекций 1986–1987 годов, столь элегантные и роскошные, что перед ними замираешь не в силах двинуться дальше. Особенно потрясает модель 286 — закрытое с длинными рукавами узкое черное платье, перехваченное в бедрах гофрированной драпировкой цвета фуксии, от которой глубокими фалдами струится широкая юбка на ярко-розовой подкладке.
Проведенное за созерцанием этой красоты время послужило как бы защитной аурой для глаз, так как в первом зале солнечным ударом засияло классическое Rosso Valentino, платье из фирменного алого шелка, открывающее плечи и подчеркивающее силуэт, а затем перетекающее в шлейф расклешенной юбки. Это обозначенное как модель 126 из коллекции 2007–2008 годов платье из тех, с которыми ассоциируется магия маэстро. В общем все как мы любим... Не удивительно, что именно эту модель и выбрала Эва Юшкевич. Полотно, на котором изображена женщина в этом самом платье, размещено так, что зритель видит подлинник и изображение одновременно. И хотя минуту назад мне казалось, что самоценные творения Валентино не нуждаются ни в каком магическом кристалле, я оказалась во власти этой художественной проекции. Платье ожило. И хотя лицо женщины на картине было скрыто огромной алой шляпой, но по ее позе с чуть изогнутыми бедрами и полусогнутым коленом, позволяющей скорее угадать, чем увидеть контур тела, можно почувствовать ауру таинственной обладательницы драгоценного наряда. Незнакомка как бы стремится скрыться за причудливой шляпой и в то же время желает, чтобы ею любовались. Мне кажется, именно такими видел своих женщин Валентино.
Этот портрет — единственный экспонат «Ауры», созданный Эвой Юшкевич специально для выставки. Остальные полотна являют собой ее творчество разных лет. Но все они подобраны и размещены по пяти залам выставки так, что убранства их героинь, цветовая палитра, композиция и сюжеты вступают в непосредственный диалог с давно превратившимися в артефакты нарядами Валентино, создавая единое художественное пространство.
Например, строгое черное платье с длинными рукавами и воланами, обрамляющими высокий ворот и манжеты (модель 226 коллекции 1989–1990 годов), соседствует с портретом средневековой принцессы — во всяком случае таковой мне показалась женская фигура в черном с закрученной красной мантией головой.
А платье с приталенным лифом и широкой юбкой, в чьих складках разместилась палитра от темно-зеленого до оранжевого (модель 238 коллекции 1990–1991 годов), соседствует с зелено-оранжевым натюрмортом монстеры. Кстати, листьями этого южноамериканского растения художница часто украшает головные уборы дам на своих картинах. Этот выбор тоже имеет подтекст — монстера символ изобилия, удачи и долголетия.
А ведь женщины с закрытыми лицами, как объяснила художница, позволяют ей представить своих героинь вне времени, как бы вечными, потому у них общая аура с вечной модой Валентино.